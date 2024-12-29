温嵐父親27日過世　悲慟道別「老爸 ，我們彩虹橋上見」

▲温嵐在社群發文，難過表示父親温振郎已在12月27日過世。（圖／翻攝自臉書）

圖文／CTWANT

温嵐昨日在社群發文上傳和父親温振郎的合照，同時寫道：「離別是期待相聚的開始～老爸 ，我們彩虹橋上見。」難過表示父親温振郎已在12月27日過世，目前靈堂設置於新竹關西園區（追思堂）。

温嵐在演藝圈表現亮眼，更有著「唱跳天后」封號，而曾任警察的父親，2016年因「霸王寒流」讓新竹的司馬庫斯受到影響，部落居民面臨斷糧危機，温嵐的警察父親也當起志工，運送物資上山，不少人大讚温嵐爸超級暖。當時溫嵐特別轉發新聞，並寫下：「他不帥，他是我爸爸。」

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▲温嵐曾在社群上分享父親當志工善舉。（圖／翻攝自温嵐微博）

有著一位任職警察的父親，温嵐透露從小就得到許多保護，笑說因此男生都不敢靠近她，無奈成為感情絕緣體。出道後的温嵐，某次和友人去KTV歡唱巧遇警察臨檢，對方一看到温嵐證件，就開心表示温嵐父親是自己的學長，還拿出蒐證用的DV要和温嵐合照，讓她感到小尷尬。

此外，今年加盟新唱片公司的温嵐，接連推出〈遇見你〉，以及與冰球樂團合作的〈一個吻的時間〉兩首新歌，她說感受到新公司給她很大的空間與實在的建議，相當期待未來各種形式的合作，也正在努力籌備新作品中，更希望很快有演出跟大家見面。

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