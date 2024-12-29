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濟州航空墜機！MBC演藝大賞「決定取消」　3大台恐全面停播綜藝

記者張筱涵／綜合報導

韓國務安國際機場今（29日）早上發生重大空難，南韓消防當局根據現場情況表示，機上181人除了2名獲救的生存者外，推測其他乘客已經全數罹難，因此接下來搜救任務將轉為遺體搜索，並持續找回罹難者屍體，截至台灣時間2024年12月29日下午2點為止，已發現120人遺體，因應此事件，韓3大電視台在節目播出上都作了調整，原本預計今晚進行的《2024 MBC放送演藝大賞》目前也確定取消。

※2024/12/29 13:30更新：MBC電視台宣布今晚預計進行的《2024 MBC放送演藝大賞》取消。

▲▼南韓濟州航空181人客機墜毀務安機場。（圖／路透）

▲今天一早從曼谷飛往務安的濟州航空班機空難。（圖／路透）

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從曼谷飛往務安的濟州航空班機（航班編號7C2216，B737-800型）今天早上降落時疑似因鳥擊偏離跑道，撞上機場外牆後起火。該班機載有173名韓國乘客、2名泰國乘客以及6名機組人員，共計181人。

事發後，電視台MBC、KBS及SBS均進入特別新聞模式，取消原定節目播出，全力報導事故進展。MBC表示，當天原定的《出發！Video旅行》及《蒙面歌王》等節目將停播，並取消《2024 MBC放送演藝大賞》，至於30日的《演技大賞》及31日的《歌謠大祭典》，官方表示將視情況再做決定。

KBS則自當地時間上午9點58分起進入特別新聞播報，將1TV轉為「24小時緊急廣播模式」，2TV原定播出的週末綜藝節目則由《生老病死的祕密》、《愛的家族》等教養節目取代，綜藝節目類型的《社長的耳朵是驢耳朵》、《兩天一夜4》、《The Dandara》、《搞笑演唱會》等將停播。

KBS節目編排相關人士表示：「為了快速傳達國家重大災難相關信息，我們啟動了緊急新聞播報模式，同時考量國家級災難對國民情緒及社會氛圍的影響，決定取消綜藝及喜劇節目的播出。」SBS也宣布將停播《Running Man》、《人氣歌謠》等節目。

空難消息傳出後，大量網友認為在此時舉行慶祝性活動不妥，有網友直言「發生如此嚴重的悲劇，舉行帶有歡笑的頒獎典禮只會引發更大反感」、「應全面取消年末所有慶祝活動」、「當天要取消活動真的不容易，希望大家不要反應過度」、「當天取消不容易，會不舒服的話不要看就好了」。

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務安空難, MBC, SBS, KBS, 濟州航空

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