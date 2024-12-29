記者張筱涵／綜合報導

南韓模特兒出身的演員金榮兒2009年曾和南韓企業家有過一段4年婚姻，於2014年和日本企業家芝幸太郎再婚後育有1子，時常透過社群平台分享母子生活點滴，她於28日突然宣布其實在去年就已經離婚，掀起討論。

▲金榮兒離婚。（圖／翻攝自Instagram／youn1029）



金榮兒28日透過社交媒體宣布，已於去年秋天結束與日本企業家芝幸太郎的9年婚姻：「感謝一直支持我的粉絲，我與丈夫已於去年秋天離婚，對於過去一起走過的時光，我深感感激，未來我們將各自走上不同的道路，但作為父母的責任仍會繼續，並將一如既往地給予我珍貴的兒子無盡的愛與支持。」她也強調，未來將以母親和演員的身份更加努力，並請粉絲繼續支持她。

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▲金榮兒發文。（圖／翻攝自Instagram／youn1029）



金榮兒於2014年與芝幸太郎結婚，並於2016年迎來他們的兒子。芝幸太郎是日本著名富豪，不僅是IT、娛樂及餐飲等多領域的商業翹楚，更是與秋元康共同企劃國民偶像團體AKB48的重要推手。兩人在2019年曾共同亮相韓國綜藝節目《妻子的味道》，公開婚姻生活，受到觀眾廣泛關注。然而，這段婚姻在歷經9年後，最終畫下句點。

金榮兒於2002年憑藉MBC情景喜劇《Nonstop3》正式出道，之後參演了《愛情萬歲》《想結婚的女人》等多部電視劇。2004年，她受邀成為日本時尚雜誌專屬模特，以「Youn-a」的名義活躍於日本演藝圈，成為首位外國籍的《Oggi》專屬模特，並憑藉與崔智友共同拍攝的廣告在日本聲名大噪，被譽為「第二個尹孫河」。