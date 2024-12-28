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納豆娶依依「大咖親友團」全到場！　淚告白：我的命是妳幫我撿回來的

下午5點半，納豆（右）與依依（左）正式升格為夫妻，兩人開心拿著身分證接吻。

圖文／鏡週刊

納豆（林郁智）與交往8年的女友依依（陳依依）登記結婚了！上個月才在日本沖繩完成浪漫求婚，據悉小倆口打鐵趁熱趕在明年農曆年前完成終身大事，於是週五（27日）的下午，本刊直擊他們前往北市大安區戶政事務所辦理手續，途中納豆竟還忘了帶身分證，只好當場趕緊補辦，才總算在包含瑪麗、夏語心等一行友人的陪同下，互許終身，正式升格成為夫妻。

其實早在2024年5月左右，本刊就掌握納豆想結婚的消息。尤其他兩年多前因腦出血住院、開刀後，依依對他耐心照顧，甚至陪伴他復健，至今狀況已恢復到生病前的八成；歷經生死關頭以及不離不棄，納豆才會想趕快定下來，把一切該有儀式感的時間序都規劃好，一心想在農曆年前把依依娶回家。

納豆（右）腦中風住院開刀，術後3個多月依依（左）首發文報平安。（翻攝自依依臉書）

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▲納豆（右）腦中風住院開刀，術後3個多月依依（左）首發文報平安。（翻攝自依依臉書）

其實，納豆為了籌劃求婚驚喜，一開始挑定了11月11日求婚，是因為「1111」與依依名字的發音相同，對他來說不僅好記，又特別有意義；結果納豆原本要在當天給依依製造浪漫，卻沒想到兩人因為工作抽不出時間而只好順延。

在TVBS《食尚玩家兩天一夜Go》製作團隊的提議下，納豆最後決定在11月20日時到沖繩出外景期間，向依依來一場沙灘求婚。成為「準人夫」的納豆當時也在社群分享求婚心情，他說：「我的命是妳（依依）幫我撿回來的，所以不管妳今天答案是什麼，我都會用剩下的所有來照顧妳、陪伴妳和愛著妳。」

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而納豆將在下個月將迎接44歲生日，也覺得在成功求婚後事不宜遲，把小倆口的生辰八字找個老師看過，挑出一個好日子去登記，才選在2024即將跨年倒數的12月27日，一起到戶政事務所正式成為合法夫妻。

根據身邊親友透露，其實納豆原本是想好再晚一些些，也就是2025年的1月15日與依依辦理手續，當時本來主要考量是到農曆年前，剛好工作幾乎都告一段落，時間相對比較充裕；只是雙方家長仍然建議他們依循傳統習俗，能夠找個老師來挑良辰吉時，一切覺得比較心安。


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