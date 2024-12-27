謝金燕50歲生日「飛香港追愛」勾肩嘟嘴狂親！　網笑：是天生一對

記者顧齊祐／綜合報導

「姐姐」謝金燕出道超過30年，唱紅許多經典歌曲，已年入50的她，仍舊維持少女般外貌和火辣身材，深受許多粉絲喜愛。25日聖誕節當天恰逢她的生日，她也特地飛到香港朝聖劉德華的演唱會，甚至還嘟嘴親吻劉德華立牌，讓粉絲們都笑說「兩人根本就是天生一對」。

▲謝金燕飛到香港朝聖劉德華的演唱會。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）



謝金燕在50歲生日這天現身香港紅磡，參加劉德華的演唱會，並曬出一系列與劉德華立牌合影的照片。照片中，她戴著綠色鴨舌帽，披著一頭長髮，穿著灰色大學T和牛仔褲，外搭黑色大衣，打扮相當休閒。她倚靠在劉德華立牌旁，不僅與立牌勾肩搭背，還嘟著嘴作勢要親吻劉德華臉頰，瘋狂示愛。

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▲謝金燕嘟著嘴作勢要親吻劉德華臉頰，瘋狂示愛。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）



謝金燕也配文寫道「50歲的生日也是聖誕節還跟華仔一起過，也是夠浪漫的，為各位姐寶做了最佳迷妹示範，以後看姐姐請用這種標準，做個稱職的顯眼包」，隨後，她還曬出多部自己在演唱會現場放聲合唱的熱情畫面，展現了她對劉德華的熱愛。

▲謝金燕在演唱會現場放聲合唱。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）



貼文曝光後，笑倒不少粉絲，紛紛在留言區表示「我偶像也變迷妹了」、「隔著螢幕都感受到姐姐的快樂」、「姐小迷妹，你肯定開心死了吧」、「姐姐送自己最好的生日禮物」、「我愛豆當迷妹比我合格欸」、「兩人根本就是天生一對」。

▲粉絲笑說「兩人根本就是天生一對」。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）