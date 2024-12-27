女星追《魷魚2》狂睡著「3集花6小時」　認失去新鮮感：節奏不夠好

記者王靖淳／綜合報導

南韓人氣劇集《魷魚遊戲2》於26日全球上線，許多劇迷熬夜追完，事後在社群分享觀後感想，出現正反兩派評論，就連女星鮪魚（徐瑋吟）也透過Threads發文，坦言自己看到第三集就花了6個小時，過程中甚至一直睡著，直指這季的劇情和節奏表現讓她難以投入，「是我失去新鮮感，還是真的很難看？」

▲鮪魚。（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）

鮪魚在文中回憶第一季時，劇中創意十足的情節設計及美術風格曾令她印象深刻，然而第二季開播後，前三集卻讓她感覺偏無感。她表示，「可能是第一季爆紅得太離譜，導致第二季的劇本偏草率」，並認為故事線太複雜，試圖營造的懸疑感卻不夠強烈，讓她對第二季感到失望。

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▲鮪魚看《魷魚遊戲2》一直睡著。（圖／翻攝自Threads／weiyin.com.tw）

鮪魚的觀影心得引起粉絲共鳴，貼文曝光後不久，許多網友紛紛留言認同她的看法。有人直言「真的難看，我一直快轉」，也有觀眾表示「看了五集還不知道在幹嘛」，甚至提到「第一集就看到睡著了」。不少網友提到，第二季缺乏讓人追看的動力，劇情節奏過慢，甚至有催眠的效果。不過也有網友開玩笑，可能是白天太累，才讓觀影體驗受到影響。掀起不小討論。

▲網友留言。（圖／翻攝自Threads／weiyin.com.tw）

▲《魷魚遊戲2》於26日全球上線。（圖／翻攝自Facebook／Netflix）