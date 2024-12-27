賈永婕101改名遭「陸網友狂酸」　霸氣回嗆：羨慕我們自由亂說話

記者顧齊祐／綜合報導

女星賈永婕9月接任台北101董事長，上任3個月以來話題不斷，日前她前往立法院備詢時，面對立委的關切，意外脫口台北101改稱台灣101「也很棒啊」，引發不小爭議。而有大陸網友就此原因至賈永婕的臉書貼文留言開嗆，賈永婕也不甘示弱正面反擊「有沒有很羨慕我們可以自由亂說話」。

▲賈永婕9月接任台北101董事長，上任3個月以來話題不斷。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



賈永婕24、25日開放民眾在101點燈告白，不過北一女中校長陳智源卻公開發文，表示101大樓螢幕上的「我愛北一女」字樣少了1次、20秒的亮燈時間。賈永婕得知後，馬上提出補救措施，提案明年2月14情人節和北一女舉辦聯名放閃活動，發文表示「我想邀請全台灣的小綠綠一起來攻佔台北101這棟全世界最高的綠建築，你們要穿著綠色的制服，我點燈，你來玩」。

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▲有大陸網友在賈永婕貼文留言開酸。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



不過卻有大陸網友用簡體字在貼文留言開酸，寫道「董事長最好問清楚，北一女要不要改成灣一女了啊哈哈，不然萬一到時候改名了怎麼辦呢」，賈永婕看到後，也立刻回覆「不好意思，我看不懂你寫的字，你的字長得好奇怪喔」。

▲賈永婕回嗆酸民「有沒有很羨慕我們可以自由亂說話」。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



賈永婕接著說「by the way有沒有很羨慕我們可以自由亂說話」，該名網友馬上回應「這還真的沒有什麼羨慕的啊！大陸這邊也可以啊」，賈永婕也回擊「最好中國可以啦」，並毫不留情表示「我跟你說可以隨便亂放話罵政府，罵政黨，罵立委真的很爽。我必須說這真的是我們台灣人的驕傲，雖然罵來罵去有一點好笑，但是大家都有這種自由，我們就是這麼的無厘頭」。

▲賈永婕霸氣反擊網友。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）