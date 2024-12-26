曾獲葛萊美獎　美國40年傳奇樂團宣布來台「參加大港開唱」！

記者蔡琛儀／台北報導

邁入第16屆的大港開唱Megaport，日前宣布將於2025年3月29日、30日在高雄駁二藝術特區盛大登場，首波演出陣容請到出道40年、曾榮獲葛萊美多項大獎的美國迷幻搖滾樂團The Flaming Lips 烈火紅脣合唱團震撼登台。

▲ The Flaming Lips 烈火紅脣合唱團明年將參戰大港開唱。（圖／出日音樂提供）

成軍於1983年的The Flaming Lips 烈火紅脣合唱團，來自美國奧克拉荷馬州，曾發行22張錄音室作品，贏得3座葛萊美殊榮，也收穫無數音樂獎項與傳媒大獎，過去多張作品以獨有迷幻搖滾風格，展現另類藝術價值，深受樂評喜愛，更是NME、滾石雜誌、Pitchfork等指標性音樂媒體年終榜常客，英國Q雜誌更把The Flaming Lips評選為「死前必看的50支樂團」之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

The Flaming Lips不僅在歐美樂壇擁有一席之地，過去也跟許多音樂人跨刀合作，包含小野洋子、Coldplay酷玩樂團主唱Chris Martin、麥莉希拉、The Chemical Brothers化學兄弟等，都曾共同帶來精采音樂作品，也獲得極大迴響。The Flaming Lips近年慶祝《Yoshimi Battles the Pink Robots》專輯發行20周年，啟動全新世界巡迴，其中一站便是大港開唱，也是樂團相隔12年之久再度有機會造訪台灣，更是首度在高雄演出。

大港開唱表示：「很開心本屆演出陣容由The Flaming Lips揭開序幕，這也是多年之後再次有歐美樂團插旗，代表大港接下來會開始往更多元的選團方向前進。」門票將在1月13日開賣。