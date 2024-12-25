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唐綺陽曾有過一段婚姻！　「僅維持1年就告吹」罕揭內幕：拿自己的人生賭氣

記者孟育民／台北報導

現年59歲星座專家唐綺陽出道多年，因知性形象、分享專業的占星知識，獲得網友受封「國師」盛名。然而事業的成功，她卻鮮少談出自己的感情世界，事實上她曾在29歲時有過一段婚姻，但僅維持一年就宣告離婚，她日前在PODCAST節目《唐陽雞酒屋》罕見提及此事，坦言是為了媽媽一句話賭氣才步入婚姻，「我一定要不幸福給你看，你就知道我不適合。」

▲▼唐綺陽罕談到離婚往事。（圖／翻攝自YouTube／唐綺陽官方專屬頻道）

▲唐綺陽罕談到離婚往事。（圖／翻攝自YouTube／唐綺陽官方專屬頻道）

唐綺陽在PODCAST節目和好友曾寶儀暢聊，曾寶儀坦言不會在別人面前展現不好的部份，希望可以得到別人的肯定，所以凡事都做到最好，「你讓別人住嘴最好的方式，就是把他們希望做的事情都完成！」讓唐綺陽有感地說：「我從小也覺得我要讓人沒話說，我還是沒有不叛逆，畢竟你沒有結婚，我倒是去結婚了，因為我媽說『不結婚你就沒人要』，我就被這句話刺激到了。」

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▲▼唐綺陽罕談到離婚往事。（圖／翻攝自YouTube／唐綺陽官方專屬頻道）

▲唐綺陽和曾寶儀侃侃而談。（圖／翻攝自YouTube／唐綺陽官方專屬頻道）

唐綺陽因為媽媽一句話就決定結婚，僅維持一年就結束婚姻生活，「我那時候知道我結婚一定不好，看樣子你（媽媽）不覺得，那我一定要不幸福給你看，你就知道我不適合，我就這樣去結了，我拿自己的人生跟她賭氣，莫名其妙。」後來離婚後，唐綺陽把錢拿回家，反問媽媽，「我是不是不結婚對你比較好？」

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唐綺陽, 離婚, 曾寶儀

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