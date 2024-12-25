ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

中居正廣被爆「密室性侵」電視台女員工！她一說加害者名字…律師拒接

記者陳芊秀／綜合報導

日本「綜藝一哥」中居正廣25日被媒體爆出密室性騷電視台女員工的內幕。他本月19日被《女性SEVEN》爆出與女子（X小姐）發生桃色糾紛，並付了9000萬日幣（約台幣1870萬元）當作封口費，最新報導爆出女子在密室遭受非自願的性行為。

▲▼中居正廣被爆密室性騷電視台女員工事件。（圖／翻攝自X、資料照示意圖）

▲中居正廣被爆密室性騷電視台女員工事件。（圖／翻攝自X、資料照示意圖）

據《週刊文春》報導，該起事件發生2023年6月，當時X小姐與中居已有幾 次飯局上的接觸，由於雙方業界地位差距甚大，無法拒絕出席。而X小姐的友人透露，她原本是應電視台高層A先生之邀，參加包含中居正廣在內的一場多人聚會。當時她的工作壓力很大，其實並不情願參加，但礙於A先生在她的工作上有決定權，只能硬著頭皮前往，卻發生了如惡夢般的事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聚會開始前沒多久，其他人臨時取消，只剩下X小姐與中居正廣，密室中單獨只有兩人，遭受了非自願的性行為。她感覺背後有高層A先生的安排，隔天向包含女性在內的3位電視台主管告發自己受害。且電視台知情人士表示，曾目擊一向開朗的她進個人更衣室後，房間內傳出啜泣聲。

事件逐漸侵蝕X小姐身心，導致精神狀態不佳，必須住院治療，7月還在住院時，高層A先生帶禮品來探望，並說「這是中居先生託我帶來的」。她斷然拒絕，並在治療過程中，決定要對方負責，但是尋找律師卻碰到困難，當告訴一位熟悉娛樂圈的律師「加害者」的名字後，律師卻以「對方的背景太強大……」拒絕接案，最終透過醫院聯繫，透過女性援助組織，找到一位女律師協助。

X小姐也一度考慮報警，但是一旦報案，自己的名字也會被公開，最終放棄報案，雙方進行和解談判，最終中居正廣同意支付9000萬日幣解決。雙方達成協議對此事保密，並約定若任何一方違反保密協議，將承擔賠償責任。

▲▼中居正廣被爆密室性侵電視台女員工。（圖／翻攝自日網）

▲電視台女員工X小姐身心受創住院，中居正廣付9000萬日幣與其達成和解，雙方簽保密協定。（圖／翻攝自日網）

高層A先生被質疑將女性當作接待藝人的工具，面對媒體追訪時，否認X小姐所稱無法拒絕出席飯局。而X小姐將一切告知另一位高層B先生，但是B先生向媒體表示「這不是我可以回答的問題，我完全不知道。」富士電視台現任社長港浩一也被問及X小姐一事，社長否認X小說所說的不得不出席飯局，也否認高層A利用女性接待藝人，至於X小姐離職原因，社長表示不知道，並稱「不知道，是指我無法給出回答」。

X小姐面對《週刊文春》追訪，坦言「非常希望他們受到社會上的懲罰」，並提到只要在電視上看到「加害者」或「A先生」，就會引發創傷記憶。有關被報導收下9000萬，則說道：「加害者似乎沒有受到太多譴責吧。反而讓我覺得，收下錢的我看起來像壞人一樣。但坦白說，我好不容易才重新開始人生，不想永遠被這件事情束縛住」。她面對《週刊文春》追訪，眼泛淚光，表示無法談及當天發生什麼事，但是強調：「為了避免再有人經歷我這樣的事，行業真的需要改變。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議曝光…簽字前痛哭逆轉

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議曝光…簽字前痛哭逆轉

六月公開離婚協議「本要跨年夜宣布」！2導火線吵到哭　已分房睡8年

六月公開離婚協議「本要跨年夜宣布」！2導火線吵到哭　已分房睡8年

網紅奈奈子當富商小三！自組後宮「4女共侍1夫」泡裸湯…正宮踢爆

網紅奈奈子當富商小三！自組後宮「4女共侍1夫」泡裸湯…正宮踢爆

辣網美奈奈子「4女激戰富商影片外洩」！買包給摸摸　1舉動挑釁正宮

辣網美奈奈子「4女激戰富商影片外洩」！買包給摸摸　1舉動挑釁正宮

婚前「1年出國玩5個月」1餐吃1萬！佳娜控婚後全沒了 祖雄認：轉變太快

婚前「1年出國玩5個月」1餐吃1萬！佳娜控婚後全沒了 祖雄認：轉變太快

小S一家過聖誕節「連大女兒都回國了」！　大S罕露面驚人美貌震驚全網

小S一家過聖誕節「連大女兒都回國了」！　大S罕露面驚人美貌震驚全網

六月暈船滑雪教練原因曝光！悲認：婚姻剩無盡空虛　醒悟發誓永不離婚

六月暈船滑雪教練原因曝光！悲認：婚姻剩無盡空虛　醒悟發誓永不離婚

陳子玄結婚1年「相貌改變了」！李燕見證幸福夫妻臉：伴侶太重要

陳子玄結婚1年「相貌改變了」！李燕見證幸福夫妻臉：伴侶太重要

峮峮交換禮物「拿出1物」惹KID走心！　當場暴怒：妳把我送給別人

峮峮交換禮物「拿出1物」惹KID走心！　當場暴怒：妳把我送給別人

蹦闆二度道歉統神「是我的責任」！　聲明4重點：還沒收到50萬

蹦闆二度道歉統神「是我的責任」！　聲明4重點：還沒收到50萬

「最美軍嫂」老公轉行當保安被酸　年薪曝光…她霸氣回擊8字

「最美軍嫂」老公轉行當保安被酸　年薪曝光…她霸氣回擊8字

周杰倫平安夜「又合體山下智久」！　世紀合照帥到14萬人暴動

周杰倫平安夜「又合體山下智久」！　世紀合照帥到14萬人暴動

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議曝光…簽字前痛哭逆轉

六月公開離婚協議「本要跨年夜宣布」！2導火線吵到哭　已分房睡8年

網紅奈奈子當富商小三！自組後宮「4女共侍1夫」泡裸湯…正宮踢爆

辣網美奈奈子「4女激戰富商影片外洩」！買包給摸摸　1舉動挑釁正宮

婚前「1年出國玩5個月」1餐吃1萬！佳娜控婚後全沒了 祖雄認：轉變太快

小S一家過聖誕節「連大女兒都回國了」！　大S罕露面驚人美貌震驚全網

六月暈船滑雪教練原因曝光！悲認：婚姻剩無盡空虛　醒悟發誓永不離婚

陳子玄結婚1年「相貌改變了」！李燕見證幸福夫妻臉：伴侶太重要

峮峮交換禮物「拿出1物」惹KID走心！　當場暴怒：妳把我送給別人

蹦闆二度道歉統神「是我的責任」！　聲明4重點：還沒收到50萬

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

中居正廣

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 林予晞獻出處女作「新身份曝光」　曝聖誕計畫…工作中跟劇組過！
  2. 歷時3年！檢察官不再上訴　亞歷鮑德溫誤殺事件終落幕
  3. 辣網美4女睡富商遭炎上「急關IG神隱」！　激戰片內容曝光：直逼SOD
  4. 結婚25年！利菁自爆2年沒性生活　老公示愛「寧願吃西瓜」：還有什麼好玩
  5. 曾國城美食版圖再擴張　兩年賠千萬北中南開麵店估計台中先插旗
  6. 男歌手轉行「如今是華航機長」！　超猛現況曝光
  7. 韓28歲男星爆「吸麻被抓瞞4年」！沒反省繼續拍戲遭炎上　公司急切割
  8. 中居正廣被爆「密室性侵」電視台女員工！她一說加害者名字…律師拒接
  9. 六月早簽好離婚協議書…本來年底宣布　跟「李易彼此放下」現況曝
  10. 57歲江國賓拍武打戲出意外！　重感冒「吊流動廁所」微血管破裂

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366