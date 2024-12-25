中居正廣被爆「密室性侵」電視台女員工！她一說加害者名字…律師拒接

記者陳芊秀／綜合報導

日本「綜藝一哥」中居正廣25日被媒體爆出密室性騷電視台女員工的內幕。他本月19日被《女性SEVEN》爆出與女子（X小姐）發生桃色糾紛，並付了9000萬日幣（約台幣1870萬元）當作封口費，最新報導爆出女子在密室遭受非自願的性行為。

▲中居正廣被爆密室性騷電視台女員工事件。（圖／翻攝自X、資料照示意圖）

據《週刊文春》報導，該起事件發生2023年6月，當時X小姐與中居已有幾 次飯局上的接觸，由於雙方業界地位差距甚大，無法拒絕出席。而X小姐的友人透露，她原本是應電視台高層A先生之邀，參加包含中居正廣在內的一場多人聚會。當時她的工作壓力很大，其實並不情願參加，但礙於A先生在她的工作上有決定權，只能硬著頭皮前往，卻發生了如惡夢般的事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聚會開始前沒多久，其他人臨時取消，只剩下X小姐與中居正廣，密室中單獨只有兩人，遭受了非自願的性行為。她感覺背後有高層A先生的安排，隔天向包含女性在內的3位電視台主管告發自己受害。且電視台知情人士表示，曾目擊一向開朗的她進個人更衣室後，房間內傳出啜泣聲。

事件逐漸侵蝕X小姐身心，導致精神狀態不佳，必須住院治療，7月還在住院時，高層A先生帶禮品來探望，並說「這是中居先生託我帶來的」。她斷然拒絕，並在治療過程中，決定要對方負責，但是尋找律師卻碰到困難，當告訴一位熟悉娛樂圈的律師「加害者」的名字後，律師卻以「對方的背景太強大……」拒絕接案，最終透過醫院聯繫，透過女性援助組織，找到一位女律師協助。

X小姐也一度考慮報警，但是一旦報案，自己的名字也會被公開，最終放棄報案，雙方進行和解談判，最終中居正廣同意支付9000萬日幣解決。雙方達成協議對此事保密，並約定若任何一方違反保密協議，將承擔賠償責任。

▲電視台女員工X小姐身心受創住院，中居正廣付9000萬日幣與其達成和解，雙方簽保密協定。（圖／翻攝自日網）

高層A先生被質疑將女性當作接待藝人的工具，面對媒體追訪時，否認X小姐所稱無法拒絕出席飯局。而X小姐將一切告知另一位高層B先生，但是B先生向媒體表示「這不是我可以回答的問題，我完全不知道。」富士電視台現任社長港浩一也被問及X小姐一事，社長否認X小說所說的不得不出席飯局，也否認高層A利用女性接待藝人，至於X小姐離職原因，社長表示不知道，並稱「不知道，是指我無法給出回答」。

X小姐面對《週刊文春》追訪，坦言「非常希望他們受到社會上的懲罰」，並提到只要在電視上看到「加害者」或「A先生」，就會引發創傷記憶。有關被報導收下9000萬，則說道：「加害者似乎沒有受到太多譴責吧。反而讓我覺得，收下錢的我看起來像壞人一樣。但坦白說，我好不容易才重新開始人生，不想永遠被這件事情束縛住」。她面對《週刊文春》追訪，眼泛淚光，表示無法談及當天發生什麼事，但是強調：「為了避免再有人經歷我這樣的事，行業真的需要改變。」