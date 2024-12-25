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周杰倫14年前復刻蝙蝠車　近7千萬收藏搬到美濃展示

周杰倫7年沒在台灣開唱，一開演唱會便話題不斷。（圖／翻攝自周杰倫IG）

▲周杰倫7年沒在台灣開唱，一開演唱會便話題不斷。（圖／翻攝自周杰倫IG）

圖文／CTWANT

天王周杰倫12月在台北大巨蛋舉辦一連4場演唱會，因為時隔7年在台開唱，一舉一動都是外界關注焦點，連過去的新聞也被挖出來，成為歌迷津津樂道的話題。愛車成癡的周杰倫14年前曾在美國訂製一台無法上路的蝙蝠車，近來車子被發現移至美濃一間餐廳展示，也吸引不少鐵粉前往朝聖。

周杰倫除了買超跑外也愛收藏古董車，至少擁有賓士、林寶堅尼等20輛名車，總價超過5億台幣。其中最知名的一輛，是他幾年前斥資砸台幣近7000萬打造6,300c.c.排氣量引擎、在〈超人不會飛〉MV亮相的蝙蝠車；不過車子體型龐大，礙於台灣法條，始終無法掛牌上路。

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周杰倫的蝙蝠車曾在〈超人不會飛〉MV中亮相過的。（圖／翻攝自YT）

▲周杰倫的蝙蝠車曾在〈超人不會飛〉MV中亮相過的。（圖／翻攝自YT）

雖然不能開著愛車趴趴走，但熱於分享的周杰倫，曾把他放在劉畊宏在華山經營的「Deja Vu 音樂魔幻餐廳」、高雄中央公園的「J Café」，當作鎮店之寶。不過隨著餐廳、咖啡廳收攤，民眾無緣再見到蝙蝠車，直到最近傳出蝙蝠車的身影又現身美濃。

據了解，周杰倫的蝙蝠車8月份被移到美濃區一家中式料理店「美濃莊客閩料理餐廳」擺放，沒多久店家開心在粉絲專頁宣布好消息，「因為剛好一些機緣，讓美濃莊有幸能讓周杰倫重金打造的收藏『蝙蝠車』位臨美濃莊展示」，還貼心提醒，「因為展期時間不確定，所以想一睹蝙蝠車的朋友們，走過路過不要錯過啦！慢了可能就看不到嘍」。

美濃某餐廳於9月便發文公告蝙蝠車已展示於美濃。（圖／翻攝自美濃莊粉絲專頁）

▲美濃某餐廳於9月便發文公告蝙蝠車已展示於美濃。（圖／翻攝自美濃莊粉絲專頁）

為了保護周杰倫收藏避免受損，店家在車位四周架設紅龍柱，還特地輸出一張天王同框愛車的照片，寫上「周杰倫個人收藏品，請勿登坐觸摸」，十分小心翼翼。截至12月中，周杰倫的蝙蝠車仍展示於餐廳內，吸引許多還沉浸在演唱會餘溫的粉絲上門一睹偶像收藏。

店家十分保護周杰倫愛車，還在四周擺放紅龍柱。（圖／翻攝自美濃莊粉絲專頁）

▲店家十分保護周杰倫愛車，還在四周擺放紅龍柱。（圖／翻攝自美濃莊粉絲專頁）

事實上，周杰倫是不折不扣的蝙蝠俠迷，該款車子源於1989年版《蝙蝠俠》電影，但原版的5輛「道具車」皆已遭拍賣，周杰倫大手筆打造1:1蝙蝠車。雖然車子是復刻款，不過外型、大小、顏色，尤其是前面渦輪與後面尾翼處，都依照電影中的車子一模一樣，只可惜因為體積過大，擺放就得占掉3個停車位，也無緣開出門。

5愛車的周杰倫，不時會在社群曬車照。（圖／翻攝自周杰倫IG）

▲5愛車的周杰倫，不時會在社群曬車照。（圖／翻攝自周杰倫IG）

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