蹦闆二度道歉統神「是我的責任」！　聲明4重點：還沒收到50萬

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅「統神」張嘉航與「蹦闆」呂育銓在21日進行《拳上2024》比賽，最後由蹦闆奪下勝利，然而，卻傳出統神在經過蹦闆的休息室時，遭到黑衣人嗆聲襲擊，引發議論。對此，蹦闆在24日發聲道歉，承諾會虛心接受批評，也會配合接下來的調查。

▲蹦闆（左）和統神（右）日前參加《拳上》。（圖／記者黃克翔攝）

蹦闆在PO文中，提到賽後統神被黑衣人嗆聲毆打的事件，他表示雖然自己當時不在場，但他認為自己有責任道歉。他承認在選擇參與人員和溝通規範上有疏失，並表示將承擔應有的法律責任，「目前涉案的人都已到案，我會全力配合調查，給大家一個交代。」

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▲統神在賽後被黑衣人毆打。（圖／記者蘇晟彥攝）

蹦闆還特別感謝主辦單位提供這麼棒的舞台，讓他學會了拳擊精神並收獲了堅持的力量，但他也希望主辦單位能公開當初邀請他參賽的條件，讓所有規範透明化，「這對大眾和比賽都更公平。」

最後，蹦闆向統神表達了敬意，稱讚統神的努力和堅持讓他感到佩服。對於賽後的事情，蹦闆再次向統神道歉，並承諾即使統神的50萬還沒收到，他也會用對方的名義做公益，「這是蹦闆的承諾！也是我的初心。」他表示自己對於一切問心無愧，「未來，我會更加努力，成為一個更好的自己。即使有一天被淘汰，我依然會堅持真實，坦然面對一切。也感謝這段經歷讓我成長！」

－蹦闆全文－

2024拳上拳賽結束了，

是時候總結這段經歷和所有紛爭了。

【給所有關注的大眾】

謝謝你們的批評與建議，我虛心接受。

也謝謝那些支持我的人，我會努力不讓你們失望。

「對不起」，賽後發生的事情，

雖然我不在場，但我有責任道歉。

我應該更謹慎選擇參與人員，

也應該更清楚地溝通規範。

這是我的疏失，我會承擔應有的法律責任。

目前涉案的人都已到案，

我會全力配合調查，給大家一個交代。

【給主辦單位】

感謝你們提供這麼棒的舞台，

讓我學會了拳擊精神，

也收穫（獲）了很多堅持的力量。

希望你們可以公開當初邀請我參賽的條件，

透明化所有規範，

這對大眾和比賽都更公平。

【給統神】

雖然我們的個性差異很大，

但我百分百敬佩你的表現。

你的努力和堅持讓我驚訝，也感到佩服。

至於賽後的事情，是我的責任，

我再次向你道歉。

你的50萬我還沒收到，

但不管你給不給，我都會用你的名義做公益，

這是蹦闆的承諾！也是我的初心

【給我自己】

我問心無愧。

未來，我會更加努力，

成為一個更好的自己。

即使有一天被淘汰，

我依然會堅持真實，坦然面對一切。

也感謝這段經歷讓我成長！