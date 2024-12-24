剛認愛韓瑜「前妻手術成功」　柯叔元談家庭關係：沒過不去的坎！

記者黃庠棻／台北報導

溫馨家庭職人劇《阿榮與阿玉》第三十五集熱議不斷！劇中，春米（王淑娟飾）對於宇柔（鄭仲茵飾）隱匿Nana（張絡扉飾）身世感到不解，爭執間宇柔坦白多年委屈，認為重男輕女的曾家根本是媳婦地獄，因此不願瞬美（林玟誼飾）嫁來受苦。

▲《阿榮與阿玉》播出後高潮不斷。（圖／華視、東森超視提供）

阿玉（韓瑜飾）建議放下大人間的恩怨，共同為Nana的未來著想，頑固的春米因此萌生了改變的想法，不再堅持舊觀念，海亮（張睿家飾）也開始重新審視自己，思考未來的方向。另一頭阿榮（柯叔元飾）得知前妻美滿（何如芸飾）手術成功，糾纏多年的惡夢總算告一段落，眼看阿榮與阿玉間的阻礙即將消失，兩人的感情是否也能逐漸明朗，是觀眾關注的一大看點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《阿榮與阿玉》播出後高潮不斷。（圖／華視、東森超視提供）



在《阿榮與阿玉》劇中，春米因宇柔隱匿Nana身世引發婆媳爭執，更進一步爆出宇柔不願瞬美嫁進曾家的真相，眾人也紛紛被捲入這場家庭戰爭。對在家庭紛爭中進退兩難的海亮，張睿家感同身受說道「我覺得不管是感情或工作，都是人生的一部分，是自己必須去經營、鞏固的。」忠於自我，而非順著家人的期望生活，和劇中海亮相互產生共鳴。

▲《阿榮與阿玉》播出後高潮不斷。（圖／華視、東森超視提供）

談到劇中如火如荼進行的家庭戰爭，林玟誼表示「遇到家人跟我意見相左的時候，我第一時間都會覺得自己是對的。」但在冷靜之後，就會想通家人不可能會無緣無故唱反調，他們的出發點肯定是為了自己好，林玟誼笑稱「所以小時候我都是先吵架，吵完之後再主動去溝通，到現在已經都不吵了，都是先讓彼此冷靜之後再溝通。」家人間相處的方式，永遠是複雜且情緒化的，是每個人一生中都要面對的課題。

▲《阿榮與阿玉》播出後高潮不斷。（圖／華視、東森超視提供）



本集中，阿榮得知前妻美滿手術成功，這段糾纏多年的關係總算落下帷幕。聊到劇中這段糾結相怨的家人關係，柯叔元表示「不是一家人不進一家門，家人間唇齒相依，關係越親近越容易會有摩擦，但一家人沒有過不去的坎。」認為只要靠大家的智慧和勇氣共同來解決問題，家人間就沒有難事。

▲《阿榮與阿玉》播出後高潮不斷。（圖／華視、東森超視提供）

韓瑜也直言「家人嘛！沒有什麼過不去的事情。就算一時解決不了，時間久也可以改變一些，人是會成長的。」面對家庭關係，兩位主演都展現出豁達的態度和歷經時間淬鍊的人生觀。

12月25日即將播出的《阿榮與阿玉》第三十八集，阿玉希望阿榮能夠跟孩子們坦誠美滿還活著的事實，但阿榮卻認為不論孩子接不接受，結果都對阿玉不利，這讓阿玉不知該如何是好。念祖下定決心要努力工作，白團結學長馬上就把自己的案子交給他，念祖也順利成交簽約，面對上司跟同事的連連恭喜，白團結卻一點也不居功，整件事情似乎事有蹊蹺。

▲《阿榮與阿玉》播出後高潮不斷。（圖／華視、東森超視提供）

春米意外得知美滿的存在，氣得要阿玉跟阿榮分開，然而心意已決的阿玉堅持要和阿榮一起面對美滿，為了女兒得來不易的幸福，春米決定親自找美滿交涉，這段孽緣究竟會如何落幕。《阿榮與阿玉》每週一至週五晚間八點華視主頻、東森超視33頻道播出，並將上架LINE TV、中華電信MOD Hami Video、愛奇藝國際版、Netflix、三立電視等播出平台。