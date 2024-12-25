中居正廣被爆性醜聞！砸9000萬封口…「她」首回應：至今無法原諒

記者陳芊秀／綜合報導

日本前偶像天團「SMAP」隊長中居正廣從偶像轉型主持，如今已經是綜藝一哥。然而他近日驚爆捲入性醜聞！更因此砸9000萬日幣（約台幣1870萬元）解決，此事引發各界高度關注，而當事人X小姐回應媒體時表示「至今仍無法原諒……。」

▲中居正廣爆發性醜聞，封口費高達9000萬日幣（約台幣1870萬元）。（圖／翻攝自X）

據《女性SEVEN》報導，事件發生在2023年，圈內相關人士X小姐與中居正廣，以及富士電視台編成部高層A先生，原本約好3人一起聚餐，但因A先生臨時取消，結果只剩X小姐與中居正廣兩人聚餐。不料，期間卻發生了某些糾紛。隨後，中居正廣透過代理人，給X小姐高達9000萬日幣的「封口費」。

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中居正廣主持節目《松本to中居》（だれかtoなかい）因搭檔主持人松本人志涉及性侵女藝人事件，暫停所有主持工作，該節目原本開播時創下高收視，如今收視走跌，更傳出2025年3月就會收攤。體育報記者透露，節目停播除了與松本人志有關，也受到中居正廣的桃色糾紛影響。中居正廣透過代理律師回應，事件已透過雙方協商解決，並基於保密協議，無法對外進一步說明。

▲中居正廣主持節目《松本to中居》（だれかtoなかい）傳出明年3月收攤。（圖／翻攝自X）

據《週刊文春》報導，X小姐回應採訪時表示：「至今仍無法原諒。」而中居正廣的代理人坦言：「雙方確實曾發生過糾紛」，並補充道「我們了解到（X小姐）目前的身體狀況不佳」，但強調「我們的立場是，絕對沒有發生任何動手或暴力行為。」

同時《週刊文春》預告25日中午將公開「中居正廣性醜聞全貌」，同時會有X小姐、富士電視台高層A先生以及富士電視台社長港浩一、顧問日枝久的直擊追訪結果。

中居正廣現年52歲，2022年因為手術暴瘦18公斤，更一度傳出罹直腸癌，隨後傳出是急性盲腸炎引起的腹膜炎，更因此暫停演藝工作。如今他全面復工，手上主持5個帶狀節目，在日本4大電視台（富士、TBS、朝日、日本）都有主持節目，他如果出現負面報導，外界憂心節目廣告贊助將會一一撤出，甚至有粉絲擔心節目會收攤。截至目前為止，中居正廣昨日（24）照常主持電台節目，其他都沒有回應。