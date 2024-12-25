小孟老師／聖誕快樂！　搶看12月25日星座運勢

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：取得計畫成功

感情：呼應彼此心靈

財運：投資目標增加

幸運色：亮紅色

貴人：射手

小人：雙魚

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雙子座

工作：妥善危機管理

感情：家人齊心祝福

財運：獲利準備入帳

幸運色：黑色

貴人：魔羯

小人：射手

天秤座

工作：拓展新的市場

感情：兩人相處自在

財運：持續財經學習

幸運色：紅色

貴人：巨蟹

小人：牡羊

【土象星座】

魔羯座

工作：提高客戶滿意

感情：可以自己做主

財運：暗中獲取財源

幸運色：棕色

貴人：雙魚

小人：巨蟹

金牛座



工作：產品按時完成

感情：可以休息片刻

財運：財神爺來眷顧

幸運色：卡其色

貴人：天蠍

小人：處女

處女座

工作：發展國際業務

感情：準備前進出發

財運：正財偏財皆旺

幸運色：紫色

貴人：水瓶

小人：天秤

【水象星座】

巨蟹座

工作：建立生產優勢

感情：安定伴侶情緒

財運：調整獲利模式

幸運色：橘色

貴人：天秤

小人：魔羯

天蠍座

工作：建立長期願景

感情：尋找浪漫愛情

財運：幸運獲得小獎

幸運色：橘色

貴人：牡羊

小人：雙子

雙魚座

工作：適應科技趨勢

感情：準備安定生活

財運：賺取小額買賣

幸運色：咖啡色

貴人：獅子

小人：天蠍

【火象星座】

牡羊座

工作：拓展合作夥伴

感情：詢問家人意見

財運：公司為你加薪

幸運色：粉紅色

貴人：金牛

小人：獅子

獅子座

工作：導入人工智慧

感情：放下私人愛好

財運：賣方大賺一筆

幸運色：金色

貴人：處女

小人：金牛

射手座

工作：開始經營業務

感情：認同家人眼光

財運：財富回收增多

幸運色：橙色

貴人：雙子

小人：水瓶

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。