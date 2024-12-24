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阿達遭網路詐騙雙重打擊！　慘被「假網婆」欺騙...淒慘故事曝光

記者孟育民／台北報導

網路時代詐騙手法層出不窮，青少年更成為詐騙集團的熱門目標！公視《少年願望事務所》本周話題聚焦網路詐騙，邀請藝人阿達大聊親身經歷，阿達笑說：「有人貪財、有人貪色，我是貪吃被騙，他竟然欺騙我的胃！」，幽默分享過程笑中帶淚，提醒觀眾擦亮眼睛小心防範。

▲▼阿達。（圖／公視提供）

▲阿達分享被詐騙經歷。（圖／公視提供）

阿達在節目中自曝「貪吃被騙」的荒謬事件。他熱愛北海道限定的糖果糕點，因保存期限短難以購買，看到一頁式購物網站宣稱提供空運服務，阿達毫不猶豫下單，還選購六盒準備與親友分享。結果收到貨時，卻發現包裹內竟是過期的「雪國戀人」餅乾及兩罐洗面乳，該經歷讓觀眾捧腹大笑之餘，也意識到網路購物的潛在風險。

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除此之外，阿達也回憶起早年玩網路遊戲時，被「假網婆」騙走遊戲幣和裝備的青澀經驗。他表示，詐騙手法無孔不入，特別是面對青少年，詐騙集團往往利用其缺乏警覺和不敢求助的心理，讓受害者防不勝防。

▲▼阿達。（圖／公視提供）

▲阿達呼籲大家要小心。（圖／公視提供）

關於青少年遇到千百種網路詐騙情境，主持人鄧惠文表示：「在這個充滿複雜性的世界中，我們難免會遇到各種挑戰，有時是惡意，有時是善意，但無論如何，最重要的是不要讓自己孤立，因為你一定能找到解決問題的方法。」鼓勵觀眾，面對問題時應勇敢尋求幫助，不要讓孤立感吞噬自己。
 

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