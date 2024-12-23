《牛車來去》續作要上檔了！　安心亞綁雙辮「超狂卡司陣容」公開

記者黃庠棻／台北報導

2025年全新生活情感劇《火車來去》由金鐘導演李岳峰帶領《牛車來去》主創團隊全新打造，集結安心亞、鍾承翰、許孟哲、楊烈、霍正奇、伊正、梁家榕、何豪傑、蔡阿炮、吳鈴山、石知田、張育綺、侯彥西、黃婕菲、羅文君、許瓊月等全新卡司組合聯袂演繹，將於2025年2月2日大年初五在華視、公視臺語台首播。

▲《火車來去》即將開播。（圖／華視、公視台語台提供）

「火車」象徵人與人之間的連結，「來去」代表歲月的流轉，《火車來去》述說1983年代的火車站小鎮的故事，重現小鎮濃厚的人情味與文化底蘊，帶領觀眾感受80年代小鎮生活的真摯與溫暖。

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▲《火車來去》即將開播。（圖／華視、公視台語台提供）



在金鐘58入圍最佳人氣獎的《牛車來去》後，李岳峰導演在眾多觀眾的引頸期盼下，再次以細膩的敘事手法推出《來去》系列新作《火車來去》，延續對臺灣小人物深刻的關注與描寫，入行逾53年的他素有「細節控導演」之稱，對多線敘事結構駕輕就熟，並憑藉豐富的閱歷及對生活器物與在地傳統文化的細膩觀察，將自身經歷與見聞融入《火車來去》的創作中，刻劃臺灣歷史與文化的多元面貌。





▲《火車來去》即將開播。（圖／華視、公視台語台提供）

《火車來去》透過貼近民眾日常的溫暖故事，將人情、歲月與土地交織成一幅動人的生活畫卷。李岳峰導演在談及《火車來去》的創作理念時，表示片名象徵著「生命的循環」，如同燕子春來築巢、夏去南飛，反映臺灣人生命中的來回與變遷。

▲《火車來去》即將開播。（圖／華視、公視台語台提供）

李岳峰也指出《火車來去》的靈感來自童年與阿公的回憶，每年清明節，阿公會帶他搭火車從高雄到臺北掃墓，每到一站，年幼的李岳峰會問「這馬到佗位矣？」阿公總是不厭其煩地告訴他站名，這段每年期待的旅程成為他心中深刻的記憶。因此，火車成為了李岳峰導演的情感寄託，也成為象徵人生旅途和生命延續的核心元素，影響了《火車來去》的創作。

▲《火車來去》即將開播。（圖／華視、公視台語台提供）



《火車來去》以火車為象徵，串起臺南火車小鎮的生活點滴，透過鄰里情感的細膩描繪，展現三個家庭間的親情、友情與愛情，融合小人物的悲歡離合，真實呈現大時代背景下的情感交織與社會變遷中的人性掙扎，喚起觀眾對人情溫暖的深刻共鳴。

▲《火車來去》即將開播。（圖／華視、公視台語台提供）

故事背景設定於1970至1983年，描繪臺灣從農業社會向工業社會轉型的過程，聚焦鄉村青年為夢想進城打拼的精神，帶出那段充滿變革與希望的時代氛圍。在網路快速發展的今日，《火車來去》不僅充滿濃濃的在地人情味，還透過細膩筆觸刻畫當時人們的情感與生活，喚起觀眾對過往時光的回憶與共鳴，提醒我們靜下心來，重新感受身邊的美好，細品生活中的點滴溫暖。《火車來去》將於2025年02月02日起，每週日晚間8點在公視臺語台、10點於華視主頻播出。

▲《火車來去》即將開播。（圖／華視、公視台語台提供）