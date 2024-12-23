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2024日本下半年國寶級帥哥排行出爐！山田涼介無懸念入殿堂

文／妞新聞

日雜《ViVi》每年都會盛大舉辦的「國寶級帥哥票選」如今終於曝光2024下半年的排行。在繼上半年蟬聯兩次NOW部門冠軍的「八木勇征」擠身殿堂級，這次也輪到ADULT部門的「山田涼介」無懸念進入殿堂。現在就讓妞編輯來為大家揭曉本次各大部門上榜的男神們有誰吧！

＃2024下半年國寶級帥哥NEXT部門

▲NEXT部門的冠軍，由神顏男團JO1成員「豆原一成」拿下。（圖／ViVi，下同）

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本次排行NEXT部門的冠軍，由神顏男團JO1成員「豆原一成」拿下。在選秀節目《PRODUCE 101 JAPAN》中，以第一名的順位成功出道的豆原一成，除擁有可愛稚氣的臉蛋，呈現強大反差的精壯身材也令人感到驚嘆。曾多次在國寶級帥哥的排行中留名的他，這次也從上半年的11名直衝冠軍成為黑馬！

2024下半年國寶級帥哥NEXT部門完整排名

第1名 豆原一成（JO1）
第2名 佐野晶哉（Aぇǃgroup）
第3名 松田迅（INI）
第4名 柏木悠（超特急）
第5名 杢代和人（原因は自分にある。）
第6名 岩瀬洋志
第7名 深田竜生（少年忍者）
第8名 HARUA（&TEAM）
第9名 RAN（MAZZEL）
第10名 窪塚愛流

＃2024下半年國寶級帥哥NOW部門

星達拓娛樂男團timelesz成員「佐藤勝利」在競爭激烈的NOW部門中，強勢登上冠軍的寶座。進入事務所多年以來，佐藤勝利早已坐封偶像界「人間國寶」的美稱，深邃立體的五官不僅讓粉絲們徹底淪陷，就連AI也都給出超強力的認證。完全就是已經可以進殿堂的神顏了啊！

2024下半年國寶級帥哥NOW部門完整排名

第1名 佐藤勝利（timelesz）
第2名 萩原利久
第3名 高橋文哉
第4名 道枝駿佑（なにわ男子）
第5名 松田元太（TravisJapan）
第6名 三山凌輝
第7名 尾崎匠海（INI）　
第8名 髙橋海人（KingandPrince）
第9名 宮世琉弥　
第10名 K（&TEAM）

＃2024下半年國寶級帥哥ADULT部門

在上半年首度獲得國寶級帥哥冠軍的「山田涼介」這次再度蟬聯ADULT部門榜首，成功擠身殿堂級帥哥的名單中。身為Hey! Say! JUMP成員在演藝圈活躍多年的山田涼介，保有著超逆齡的童顏長相，不只令人難以移開目光的氣場及光環，讓他被譽為天生偶像，山田涼介更可說是日本國民都想守護的人間國寶！

2024下半年國寶級帥哥ADULT部門完整排名

第1名 山田涼介（Hey! Say! JUMP）
第2名 綾野剛
第3名 京本大我（SixTONES）
第4名 中島健人
第5名 坂口健太郎
第6名 渡辺翔太（SnowMan）
第7名 SKYHI
第8名 澤本夏輝（FANTASTICS）
第9名 末澤誠也（Aぇǃgroup）
第10名 草川拓弥（超特急）

【延伸閱讀】

山田涼介童顏保養靠這5招！愛用手工香皂洗臉、泡澡加沐浴油肌膚更水嫩

2024日本上半年國寶級帥哥出爐！八木勇征連兩次當選進殿堂、山田涼介獲獎笑喊害羞

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Niusnews妞新聞, 日本, 國寶級帥哥, 山田涼介, 佐藤勝利, 豆原一成

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