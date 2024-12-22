陳文茜罹癌「節目突停播」！網驚「身體有狀況？」　本人回應了

▲陳文茜主持的節目《TVBS文茜的世界周報》昨停播。（圖／翻攝自文茜的世界周報 Sisy's World News臉書）

圖文／CTWANT

資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第4期，且已擴散至多個器官， 但她依然敬業的照常工作、錄影，然而周六（21日）晚間她所主持的《TVBS文茜的世界周報》卻未播出，讓觀眾朋友們都相當錯愕急問「是因為您身體有狀況嗎？」對此，陳文茜本人也親自回應。

陳文茜主持的《文茜的世界周報》在TVBS每週六及日兩天播出，然而21日節目則是暫停播出一次，讓觀眾朋友們都相當擔心，特別到臉書留言關心「今天的世界周報暫停是因為您的身體有狀況嗎？」「今天打開YouTube，沒看到世界周报，祝文茜姐健康！」

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對此，除了陳文茜本人回應「不是，電視台接業務轉播縣市政府聖誕晚會。明天如期播出」，今（22）日也再發文報平安，「週六，因TVBS負責轉播聖誕晚會，《世界周報》停播一天。這是兩個月前電視台已經接下的案子，和主持人的身體健康無關」，22日《文茜的世界周報》如期播出，陳文茜仍會抱病上場，直到至美國入院治療為止，「這是她近二十年的敬業堅持。」

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