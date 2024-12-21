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黃明志找「王彩樺扮美艷蛇妖」唱賀歲歌：吸乾男人陽氣　網一聽傻眼

記者蔡琛儀／台北報導

明年將迎接蛇年到來，黃明志攜手王彩樺推出賀歲金曲〈蛇出來了〉，王彩樺在MV中飾演美豔蛇妖，還配合導演要求做一些比較性感的動作，王彩樺駕輕就熟，現場的人都笑翻天，黃明志也大讚這個蛇精一出動，「果然都吸光男人的陽氣，太厲害了。」

▲▼黃明志、王彩樺〈蛇出來了〉。（圖／亞洲通文創提供）

▲王彩樺在〈蛇出來了〉扮演美豔蛇妖。（圖／亞洲通文創提供）

黃明志為這首歌擔任製作，但當時因為颱風襲台打亂行程，只好採台北、吉隆坡兩地遠程錄音，王彩樺分享一開始聽到這首歌覺很有趣，用諧音來表現出這首歌的特色，也非常有記憶點，網友紛紛留言直呼：「已經不只是開車，根本車尾燈都看不到」、「這種賀歲歌叫我怎麼唱呀！」 

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黃明志說：「這次的MV劇本實在是太好玩了，故事背景是民國初年的時候在深山裡頭，彩樺姐飾演蛇精，帶兩個丫鬟陪伴她，在大自然裡頭蛇精們非常開心快樂的生活，有一天有一群猛男為了傳宗接代要壯陽，決定要上山抓蛇，因此野人就出來出手相救，〈蛇出來了〉就是英雄救美的一段浪漫的愛情故事。」

▲▼黃明志、王彩樺〈蛇出來了〉。（圖／亞洲通文創提供）

▲黃明志推諧音梗賀歲歌曲〈蛇出來了〉。（圖／亞洲通文創提供）

曲風除了中國風編曲之外，更加入了印度蛇笛的音色，瞬間讓整首歌充滿異國神秘感，還帶著一點魔性洗腦的氣息，也讓粉絲迎來輕鬆的蛇年。

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