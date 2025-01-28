ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

謝金晶曝光開運秘訣！向蕙玲更狂「家裡一桶金」：錢包關不起來

記者蔡琛儀／專訪

向蕙玲、謝金晶這對同門師姐妹都在去年推出新專輯《愛情約定》、《出運啦》，兩人對於求財運相當有心得，堪稱是「招財雙女王」，她們也特別向《ETtoday星光雲》讀者分享自己的招財法寶。向蕙玲透露家裡有一個角落全都擺這些招財物，除了各種發財金，還有貔貅、紫晶洞、聚寶盆等，這次帶出門分享的只有收藏量的1/5。

▲▼ 謝金晶,向蕙玲過年專訪（分享開運物）。（圖／記者黃克翔攝）

▲謝金晶、向蕙玲對於求財運都相當專業。（圖／記者黃克翔攝）

每逢新年，謝金晶常會到南投知名紫南宮求發財金，她坦言會開始求財運，是出道後才開始養成的習慣，一開始是跟著爸爸豬哥亮拜拜，後來漸漸發現自己也非常喜歡這種傳統文化。去紫南宮自己家時，拜拜完後向神明許願擲筊借發財金，最多可以問六次，但每擲一次，能借的數目就會遞減100元，第一次可以借到600元。她這次帶來的是虎年時求到的發財金，因為自己屬虎，所以特別留下做紀念。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了紫南宮，謝金晶也常到雲林安西府表演，因為那裡的主委與爸爸豬哥亮是好友，這座廟宇對她來說就像自己家一樣。她分享，有一年她和哥哥、嫂嫂一起求發財金，成功借到一家三口所需的金額。每年，她還會拿到發財鑰匙圈，將其放在家中的神明供奉處。

▲▼ 謝金晶,向蕙玲過年專訪（分享開運物）-謝晶晶 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 謝金晶自出道以後才開始學招財，對於金錢觀則抱持及時行樂的心。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 謝金晶,向蕙玲過年專訪（分享開運物）-謝晶晶 。（圖／記者黃克翔攝）

對於台中廣天宮，謝金晶和向蕙玲都有特別的感情，這是一座著名的財神廟，每年都有許多人前往求平安和財運。謝金晶提到，廟裡的銅牌通常是限量版，需要抽籤才能得到，不過兩人運氣很好，剛好都拿到非常稀有的「三合一牌」，上面寫著「平安、健康、發財」。向蕙玲第一次到廣天宮時還得到五路錢，一拿到就串在她常用的錢包上，她表示這個五路錢非常稀少，掛上後，還真的常常感覺錢包滿到快關不起來。

此外，向蕙玲還特別請老師根據生辰八字來找家中財位，並定期進貨一些廟宇的招財物品。她擁有廣天宮的三合一牌，還有一盒松山慈惠堂送的錢母，是從松山慈惠堂那裡得來的，她每年在小巨蛋舉辦的母娘文化祭她都會參與，甚至還曾演唱主題曲，因此每年她都會得到母娘的錢母，還會帶著母娘符令在身上當護身符。

▲▼ 謝金晶,向蕙玲過年專訪（分享開運物）-向蕙玲。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼向蕙玲家裡有一角全是招財物，還有「一桶金」（圖中大桶）。（圖／記者黃克翔攝、向蕙玲提供）

▲▼向蕙玲家的招財物 。（圖／向蕙玲提供）

此外，幾年前有粉絲推薦向蕙玲前往新北金山財神廟，要借到發財金，必須一次拿三個茭同時擲出，再看得到幾個聖茭，來決定借到的發財金，她第一次就擲到三個聖茭，相當幸運。此外她還用財神廟特製的「財氣存摺」，把大的夾在自己常用的存摺外層，裏面再夾一個小的財氣存摺，招財做好做滿。

不過向蕙玲卻覺得自己偏財運不好，幾乎不太玩刮刮樂或買彩券，40歲的她也從來沒有特地出國旅遊，都只有出國工作時順便玩幾天，是個十足工作狂。謝金晶爆料，有次她和向蕙玲等友人相約去首爾玩，結果出發前一天向蕙玲因為突然有工作邀約，竟選擇退掉機票！

謝金晶則相反，曾試過花100元買刮刮樂結果中4000元，還有在澳門小賭贏錢，抱持著「及時行樂」觀念的她，去年就出國旅遊8次，讓一旁的向蕙玲虧：「妳也太及時了！」但其實相當羨慕。兩人雖出道工作多年，但始終沒有置產，因此也盼新年能下定決心買房。

▲▼ 。（圖／記者蔡琛儀攝）

▲▼ 向蕙玲和謝金晶的招財法寶。（製表／記者蔡琛儀）

▲▼ 。（圖／記者蔡琛儀攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

3問題給ChatGPT獲4個數字　26歲男刮中100萬！女友以為唬爛

推薦閱讀

《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！「浩子帶女兒現身證婚」紅包寫滿字 她看完淚崩

《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！「浩子帶女兒現身證婚」紅包寫滿字 她看完淚崩

拍床戲「螢幕上看不見的4內幕」！男星起生理反應…反射動作被讚爆

拍床戲「螢幕上看不見的4內幕」！男星起生理反應…反射動作被讚爆

蔡允潔小年夜證實懷孕了！喜PO超音波照 曾認1年半沒愛愛「求醫開春藥」

蔡允潔小年夜證實懷孕了！喜PO超音波照 曾認1年半沒愛愛「求醫開春藥」

丫頭、郭書瑤淚崩：房子買旁邊，我以後養妳　5對「沒想到是閨蜜」組合

丫頭、郭書瑤淚崩：房子買旁邊，我以後養妳　5對「沒想到是閨蜜」組合

正妹女優偷情已婚球星「球場激戰片被挖出」！背景正在比賽　網看傻眼

正妹女優偷情已婚球星「球場激戰片被挖出」！背景正在比賽　網看傻眼

Luxygirls場邊被壓頭「蹲下前後片」外洩！網：台啦啦隊怎變這樣 她首發聲

Luxygirls場邊被壓頭「蹲下前後片」外洩！網：台啦啦隊怎變這樣 她首發聲

安心亞破尺度「全身透視」！唱《紅白》內衣褲被看光 超兇身材包不住

安心亞破尺度「全身透視」！唱《紅白》內衣褲被看光 超兇身材包不住

林葉亭爸曾得10大傑出青年！　平常養生「突愛吃1食物」確診失智症

林葉亭爸曾得10大傑出青年！　平常養生「突愛吃1食物」確診失智症

黑絲妹紫南宮前辣舞！真實原因曝：讓土地公開心 起底本尊「是樂天女孩」

黑絲妹紫南宮前辣舞！真實原因曝：讓土地公開心 起底本尊「是樂天女孩」

除夕10禁忌一次看！誤踩「這地雷」衰整年 命理師揭守財庫秘訣

除夕10禁忌一次看！誤踩「這地雷」衰整年 命理師揭守財庫秘訣

Lisa賀新年說「Chinese Lunar New Year」　陸網嗨翻：立場正確

Lisa賀新年說「Chinese Lunar New Year」　陸網嗨翻：立場正確

林葉亭曝爸爸招魂現場有插曲　遲遲擲不到筊「承諾2件事」才成

林葉亭曝爸爸招魂現場有插曲　遲遲擲不到筊「承諾2件事」才成

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！「浩子帶女兒現身證婚」紅包寫滿字 她看完淚崩

拍床戲「螢幕上看不見的4內幕」！男星起生理反應…反射動作被讚爆

蔡允潔小年夜證實懷孕了！喜PO超音波照 曾認1年半沒愛愛「求醫開春藥」

丫頭、郭書瑤淚崩：房子買旁邊，我以後養妳　5對「沒想到是閨蜜」組合

正妹女優偷情已婚球星「球場激戰片被挖出」！背景正在比賽　網看傻眼

Luxygirls場邊被壓頭「蹲下前後片」外洩！網：台啦啦隊怎變這樣 她首發聲

安心亞破尺度「全身透視」！唱《紅白》內衣褲被看光 超兇身材包不住

林葉亭爸曾得10大傑出青年！　平常養生「突愛吃1食物」確診失智症

黑絲妹紫南宮前辣舞！真實原因曝：讓土地公開心 起底本尊「是樂天女孩」

除夕10禁忌一次看！誤踩「這地雷」衰整年 命理師揭守財庫秘訣

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

謝金晶, 向蕙玲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 中居正廣伸狼爪當日內幕曝光！　資深藝人驚恐「還原現場」急切割
  2. 是回憶殺！韓二代團「6組神級偶像」重組合體　這團1成員已離世惹淚崩
  3. 姊姊魏如萱被盧佾暘「認成持修」！　魏如昀尖叫笑翻：好恐怖
  4. 5組神奇撞臉！唐綺陽1角度激似持修　派翠克致敬GD片「紅到南韓」
  5. 李玉璽熱戀大6歲許允樂「首吐心聲」！老闆炎亞綸：不知能走到什麼時候
  6. 唱紅〈五月晚霞〉！陳華「3000元沒人要→唱酬翻10倍」　悲吐辛酸內幕
  7. 教小孩別用疊字！　《影后》男星「4育兒觀」被讚爆：不拿警察嚇孩子
  8. 黑絲妹紫南宮前辣舞！真實原因曝：讓土地公開心 起底本尊「是樂天女孩」
  9. Luxygirls場邊被壓頭「蹲下前後片」外洩！網：台啦啦隊怎變這樣 她首發聲
  10. 朴志訓奪新人獎「害怕外界對偶像演員的偏見」　3位新一代轉型偶像

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366