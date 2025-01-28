謝金晶曝光開運秘訣！向蕙玲更狂「家裡一桶金」：錢包關不起來

記者蔡琛儀／專訪

向蕙玲、謝金晶這對同門師姐妹都在去年推出新專輯《愛情約定》、《出運啦》，兩人對於求財運相當有心得，堪稱是「招財雙女王」，她們也特別向《ETtoday星光雲》讀者分享自己的招財法寶。向蕙玲透露家裡有一個角落全都擺這些招財物，除了各種發財金，還有貔貅、紫晶洞、聚寶盆等，這次帶出門分享的只有收藏量的1/5。

▲謝金晶、向蕙玲對於求財運都相當專業。（圖／記者黃克翔攝）

每逢新年，謝金晶常會到南投知名紫南宮求發財金，她坦言會開始求財運，是出道後才開始養成的習慣，一開始是跟著爸爸豬哥亮拜拜，後來漸漸發現自己也非常喜歡這種傳統文化。去紫南宮自己家時，拜拜完後向神明許願擲筊借發財金，最多可以問六次，但每擲一次，能借的數目就會遞減100元，第一次可以借到600元。她這次帶來的是虎年時求到的發財金，因為自己屬虎，所以特別留下做紀念。

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除了紫南宮，謝金晶也常到雲林安西府表演，因為那裡的主委與爸爸豬哥亮是好友，這座廟宇對她來說就像自己家一樣。她分享，有一年她和哥哥、嫂嫂一起求發財金，成功借到一家三口所需的金額。每年，她還會拿到發財鑰匙圈，將其放在家中的神明供奉處。

▲▼ 謝金晶自出道以後才開始學招財，對於金錢觀則抱持及時行樂的心。（圖／記者黃克翔攝）

對於台中廣天宮，謝金晶和向蕙玲都有特別的感情，這是一座著名的財神廟，每年都有許多人前往求平安和財運。謝金晶提到，廟裡的銅牌通常是限量版，需要抽籤才能得到，不過兩人運氣很好，剛好都拿到非常稀有的「三合一牌」，上面寫著「平安、健康、發財」。向蕙玲第一次到廣天宮時還得到五路錢，一拿到就串在她常用的錢包上，她表示這個五路錢非常稀少，掛上後，還真的常常感覺錢包滿到快關不起來。

此外，向蕙玲還特別請老師根據生辰八字來找家中財位，並定期進貨一些廟宇的招財物品。她擁有廣天宮的三合一牌，還有一盒松山慈惠堂送的錢母，是從松山慈惠堂那裡得來的，她每年在小巨蛋舉辦的母娘文化祭她都會參與，甚至還曾演唱主題曲，因此每年她都會得到母娘的錢母，還會帶著母娘符令在身上當護身符。

▲▼向蕙玲家裡有一角全是招財物，還有「一桶金」（圖中大桶）。（圖／記者黃克翔攝、向蕙玲提供）

此外，幾年前有粉絲推薦向蕙玲前往新北金山財神廟，要借到發財金，必須一次拿三個茭同時擲出，再看得到幾個聖茭，來決定借到的發財金，她第一次就擲到三個聖茭，相當幸運。此外她還用財神廟特製的「財氣存摺」，把大的夾在自己常用的存摺外層，裏面再夾一個小的財氣存摺，招財做好做滿。

不過向蕙玲卻覺得自己偏財運不好，幾乎不太玩刮刮樂或買彩券，40歲的她也從來沒有特地出國旅遊，都只有出國工作時順便玩幾天，是個十足工作狂。謝金晶爆料，有次她和向蕙玲等友人相約去首爾玩，結果出發前一天向蕙玲因為突然有工作邀約，竟選擇退掉機票！

謝金晶則相反，曾試過花100元買刮刮樂結果中4000元，還有在澳門小賭贏錢，抱持著「及時行樂」觀念的她，去年就出國旅遊8次，讓一旁的向蕙玲虧：「妳也太及時了！」但其實相當羨慕。兩人雖出道工作多年，但始終沒有置產，因此也盼新年能下定決心買房。

▲▼ 向蕙玲和謝金晶的招財法寶。（製表／記者蔡琛儀）