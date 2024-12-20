金馬影后張艾嘉獻聲　耶誕超過50藝人同台享平安

記者葉文正／台北報導



全球面臨戰爭與各樣動盪的挑戰，眾人渴望平安降臨，「TVBS信望愛永續基金會」先是在全台各地陸續舉辦7場公益感恩餐會，更在12月24日平安夜，連續第六年製作全球唯一華語耶誕特別節目《聖誕愛無限 藝起享平安》，邀請金馬影后張艾嘉特別獻聲，金鐘導演洪榮良、全民大劇團謝念祖聯合攜手模仿天王郭子乾、唐從聖，領軍藝起發光超過50位藝人共同參與！知名歌手、原聲合唱團、天韻合唱團跨界合作，帶來西洋金曲、經典民歌、聖誕詩歌、模仿短劇等表演內容，陪伴觀眾共度平安夜。



▲《聖誕愛無限藝起享平安》吳東諺(左起)與白家綺偕同陳維齡與宋逸民，分享彼此家庭故事。（圖／TVBS）

節目首創特別單元「聖誕綻情室」，由全民大劇團謝念祖導演執導，借用平時砲火猛烈的政論攝影棚，由郭子乾飾演「韓國瑜院長」、唐從聖模仿「李敖大師」，並特邀各黨派代表包含徐巧芯立委、林亮君議員、黃瀞瑩議員與知名媒體人尹乃菁同台，在平安夜「交出武器」大和解，一同分享自身耶誕節的溫馨故事，並藉由各自Kuso演出，希望在平安夜把歡笑帶給觀眾。唐崇聖鬧道：「我扮演大師這個紅色大衣，跟耶誕老人一樣，非常應景…小心我告你！」



▲《聖誕愛無限藝起享平安》曾淑勤也到場演唱。（圖／TVBS）

歌手林曉培、曾淑勤分別帶來《心動》、《魯冰花》等經典成名歌曲，周子寒、吳藝芬、王瑞瑜等人也將演唱經典民歌，把觀眾帶回美好的回憶中。此外，原聲童聲合唱團攜手天韻合唱團與罕見天籟合唱團，聯袂帶來美聲饗宴，演唱《Heal the World》、《野地的花》等歌曲，盼用最純真的歌聲傳遞出耶誕佳音。



節目以「平安」為主題，從世界延伸至國家，再從國家聚焦到家庭與個人，以多個感人的故事串起節目：從第一次世界大戰英德雙方平安夜休戰的故事、到160年前馬雅各宣教士來台推動醫療與福音的歷史、彭蒙惠老師透過英文教育改變台灣的貢獻、以及各黨派放下對立用幽默風趣的方式暢談平安夜的點滴，最後透過吳東諺與白家綺分享自身家庭經歷，盼把平安帶給觀眾朋友。節目尾聲，眾多藝人也接力齊唱《平安夜》，歌聲從台灣傳向世界，將平安的祝福傳遞到每位電視機前的觀眾心中。12月24日晚間10點於TVBS 42台播出。