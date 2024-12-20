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崔敏煥向警方坦承「曾常去聲色場所」！　調查中律喜未出面原因曝

記者張筱涵／綜合報導

FTISLAND成員崔敏煥日前捲入性交易疑雲，警方對其進行調查，最終因證據不足，決定不起訴。崔敏煥則對相關指控予以否認，並表示遺憾。

外送稿用　▲▼崔敏煥。（圖／翻攝自Instagram／minhwan12）

▲崔敏煥。（圖／翻攝自Instagram／minhwan12）

據韓媒《體育京鄉》報導，警方調查結果通知書顯示，崔敏煥於2022年7月9日清晨5點，聯繫一名娛樂場所負責人A某，詢問性交易場所相關事宜，並被指控支付費用與身份不明女性進行性交易。然而，警方在調查過程中，根據錄音中的對話內容如「包廂費」、「小姐」等詞語，推斷崔敏煥可能只是為前往娛樂場所進行諮詢。

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在陳述中，崔敏煥承認曾向A某詢問並多次前往聲色場所，但否認進行性交易，並表示對特定場所的記憶模糊。A某則補充說明，通話內容僅為娛樂場所相關諮詢，並無性交易行為。警方最終判定，僅憑錄音內容不足以證明崔敏煥涉及性交易，且缺乏其他實質證據，於上月29日做出不起訴決定。

爆料崔敏煥行為的前妻律喜（原為LABOUM成員）此前公開錄音，並指控崔敏煥頻繁出入娛樂場所是離婚主因，但在此案件被以國民信訪要求警方展開調查後，律喜拒絕配合警方調查，亦未提交錄音原檔。律喜曾表示，由於考量孩子的心理健康問題，她不希望對崔敏煥進行刑事處罰，因此拒絕出面作證。

▲▼律喜 崔敏煥。（圖／翻攝自YouTube／율희의 집）

▲律喜。（圖／翻攝自YouTube／율희의 집）

律喜於10月24日在YouTube上公開錄音，提到崔敏煥曾詢問「包廂費」、「小姐選擇」等細節，並指控對方在家人面前有不當行為。律喜透露，她為了孩子心理健康，選擇不追究刑事責任。

因爭議影響，崔敏煥退出正在出演的綜藝節目，並暫停FTISLAND的活動，並於上月30日發聲，稱「對方單方面的指控與虛假事實被誤認為真，令人遺憾」，並向粉絲與團隊成員道歉。

崔敏煥12月20日再次透過粉絲平台Weverse強調「從未進行性交易」，並解釋錄音中提到的酒店及汽車旅館，是因個人情緒需要空間：「希望有更多明確的證據來澄清，但既然沒有，只能向大家說聲抱歉。」

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