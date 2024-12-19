李明川新歌復刻「化學猴子」作品 邀他們限定復出

記者葉文正／台北報導

去年跨界推出〈就是喜歡你〉、〈愛的尋找〉兩首單曲廣獲好評的「全能斜槓天王」李明川當歌手是玩真的！這一回他復刻了樂團「化學猴子」的經典作品〈不可思議愛上你〉，不僅讓休團6年的「化學猴子」限定復出擔任歌曲製作人，李明川更將「人美歌甜」的「全糖系男聲」特質進行到底，新歌也成為游書庭、劉丞雙帥主演的BL劇《一拍即合》插曲，歌曲與MV在20日同步上線。

▲「化學猴子」跨刀製作李明川（中）新單曲，左起：小任-麥基-李明川-阿博-翔。（圖／產值娛樂）

「化學猴子」由前「六甲樂團」主唱小任、貝斯手翔，和阿博、麥基組成，2018年發完第四張專輯《人》後休團至今，4位成員各自從事編曲、錄音、安排表演活動等音樂幕後工作；當年發片時深受聽團仔的歡迎。

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▲李明川（中）新單曲被刁慘。（圖／產值娛樂）

李明川透露：「化學猴子在當年眾多樂團中，走的是青春熱血路線，有一批死忠的追隨者，一首〈愛台灣〉更是讓他們唱遍全台大小場子，過去我是他們專輯的整體造型師，現在小任和阿博成為我的製作人，把我『刁』慘了！」因為相隔12年的新版〈不可思議愛上你〉，一改昔日「化學猴子」的青春搖滾風格，李明川的抒情甜蜜版，要唱出全糖又不膩人的幸福感，因而在錄音室不斷被要求「再甜一點！再甜一點」，讓他反覆唱了幾十次後忍不住說：「還不夠甜嗎？再甜我就要比王心凌還甜了！」

李明川甜而不膩的歌聲，也獲得BL劇《一拍即合》的青睞，成為該劇的插曲，歌詞「靠近我 心跳相連 一拍即合的感覺」，正好與這齣以網球為主題的愛情故事相呼應，屆時觀眾不僅可以看到兩位男主角游書庭、劉丞互相吹起粉紅泡泡，還可透過李明川的音樂來撒糖；一起拍攝MV時，李明川穿著全身1600元的平價造型服，視覺上看起來就像游書庭、劉丞的同學，他得意表示：「其實，是1500元就搞定了！因為新人歌手預算有限，能省則省。」由此也可顯現李明川本業造型師的功力。

這次翻唱「化學猴子」的〈不可思議愛上你〉並推出新版歌詞，李明川表示除了是重拾過去和他們一起工作的緣份，他也意外發現自己骨子裡是一個聽團仔：「我自己沒有意識到這件事，因為我不喜歡跑音樂祭；但是我的手機歌單裡，早就滿滿的樂團作品。我是今年夏天做了樂團選秀節目《一起聽團吧》的造型，意外發現我整季的工作過程都很投入跟開心，現場就跟樂團邀起歌來。」

他還透露：「在如今這個聽團已經成為顯學的年代，我相信『化學猴子』的限定復出，對樂迷來說絕對是一大期待，他們不僅是我MV中的Band，未來如果有現場表演，我也會帶著『化學猴子』一起演出。」

此外，去年首創以聯名產品方式推出新曲的李明川，這次同樣搭配保養品牌aquaEveryday推出限量身體保養禮盒，讓粉絲在他充滿甜蜜幸福的歌聲與影像中，不可思議地好好愛自己一回。〈不可思議愛上你〉12月20數位發行。