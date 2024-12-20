大摩威士忌打造101奢華熱點！影后賈靜雯共度聖誕展示千萬老酒

娛樂中心／綜合報導

有著「老酒銀行」美譽的大摩DALMORE威士忌，於今年正式迎來全新品牌代言人「雙金影后」賈靜雯，並為品牌注入全新魅力。即日起至1月1日，大摩威士忌於台北101打造了一個充滿英式奢華感的「大摩聖誕宅邸」，成為聖誕佳節期間信義區的全新打卡熱點。

▲大摩威士忌全新品牌代言人「雙金影后」賈靜雯。（圖／記者李毓康攝）

大摩聖誕宅邸展區將英國傳統與現代奢華完美結合，展示了精美的聖誕造景，讓來賓仿若置身於英式豪宅之中。宅邸內不僅有各式精緻的聖誕佈置，還展出了超過3000萬的珍稀老酒，成為各界酒迷和收藏家們的夢幻聖地。

在展區內，可親眼見證大摩威士忌的珍貴歷史。值得一提的是，首次亮相的大摩62年威士忌，曾在電影《金牌特務》裡出現，經典台詞「一滴都不能浪費」深植人心。這款極品威士忌的拍賣價格超過千萬，並將與更高年份的超稀有大摩64年共同展出，供所有威士忌愛好者欣賞。

▲▼大摩威士忌於101打造英式奢華聖誕宅邸迎接聖誕。（圖／業者提供）

今年，最引人注目的莫過於大摩奧藝桶藏系列2024波特桶版的全球首度亮相。此款威士忌以其極致珍稀性，限量150套發行，每瓶價格高達150萬元，完美滿足百萬名酒迷的好奇心。此次限量酒品的推出，不僅彰顯大摩在威士忌界的無與倫比地位，更將成為未來拍賣市場的焦點。

為了讓每一位來賓都能深入了解大摩威士忌的歷史與製程，現場提供專業導覽服務。來賓可在導覽員的帶領下，品味一口口經典威士忌，並深入了解每一瓶背後的故事與傳奇。 此外，參與品牌活動的消費者，還有機會獲得限量版「大摩白金聖誕禮」。

▲賈靜雯對大摩威士忌的品牌情感之深厚。（圖／業者提供）

大摩威士忌全新代言人賈靜雯對品牌的情感深厚，她表示：「我從很久之前就非常喜歡大摩威士忌，覺得它非常有質感，無論是包裝還是配色都很吸引我，而內容物更是無可挑剔。大摩是大家眾所皆知的『老酒銀行』，大摩在我對酒的理解與品味上，是一個非常特別的環節。」

大摩威士忌自創立以來，一直秉持著對品質的極致追求，並以其獨特的歷史背景與精湛工藝，成為全球威士忌愛好者心中的瑰寶。被譽為「老酒銀行」的它，擁有著超過100年的歷史。大摩威士忌的每一瓶酒都是一段傳奇，它不僅是威士忌愛好者的夢想之物，更是一個文化與藝術的象徵。

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