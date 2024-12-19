記者潘慧中／綜合報導

Yuri（陳怡叡）是樂天女孩的一員，有「最正啦啦隊女神」的封號。近日格外引起討論的是，她18日在社群網站上傳一系列新家內部裝潢照，讓中信兄弟啦啦隊的成員短今（胡馨儀）不禁驚呼：「也太大了吧！」

▲Yuri開箱新家。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）



Yuri曾透露新家不含陽台的話大約有36坪，裝潢費大約是380萬，「這是人生第一個有裝潢的房子！」照片中，可以看到她的客廳以柔和的米白色和淺木色為主色調，採光充足，營造出溫馨的氛圍。

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▲▼Yuri的客廳結合開放式廚房。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）



開放式廚房以深色調為主，白色的中島檯面形成視覺上的對比，兼具實用性與設計感；兩間臥室都以溫暖柔和的風格打造，木質地板與整體暖色調設計完美融合。

▲▼Yuri的兩間臥室都很讓人放鬆。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）



浴室以極簡風格為主，營造出放鬆且舒適的氛圍；更衣室設衣櫃採開放式設計，讓使用者一目了然；玄關設計則融合了實用性與現代簡約美學，讓Yuri滿意直呼：「當初買毛胚屋，完全沒有想過，新家可以這麼美～！」

▲Yuri很滿意新家的裝潢。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）