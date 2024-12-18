56歲蕭薔凍齡近況曝光！　親曝「季節進食種類不同」保養方式

記者黃庠棻／台北報導

臺灣第一美女蕭薔長期練習書法，字跡清雋秀美，曰前受邀為全台最美寺廟「宏願大千世界」的土地公廟題匾「宏慈賜福」，蕭薔笑說「能為土地公伯盡些心力是我的福氣，也不知道是不是心理作用，每次書寫完都特別神清氣爽，就好像看到了土地公伯慈祥的面容一樣。」

▲蕭薔長期練書法。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

蕭薔2025年曆己限量發行，更有粉絲要一次收藏近十年的年曆，她的書法是一大亮點。「宏願大千世界」的釋本藏師父，更邀請蕭薔為重新翻建的「宏福寺」題匾「宏慈賜福」，近期蕭薔將出席揭幕儀式。

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▲蕭薔長期練書法。（圖／珍世美學慈善基金會提供）



對此，蕭薔說道「與宏願大千的緣份非常殊勝，10月在拍攝2025年的年曆時，正好碰到颱風來襲，很多地方都是風大雨大，但是神奇的是，大隊人馬一進入宏願大千，竟然無風無雨，陽光還時而露臉，順利完成拍攝，真是菩薩保佑。」

▲蕭薔10月拍攝年曆。（圖／珍世美學慈善基金會提供）



有感於近期幾位長輩淍零，蕭薔說「以前長時期沒日沒夜工作、拍戲，完全沒有個人的時間和生活，從來不知從瑜珈、寫字當中可以得到如此多的平和與快樂，培養興趣嗜好真的太重要了！ 」 現在也會帶著爸爸或家人去旅行，感受全然不一樣的生活樂趣「把握當下，生命每一天都可以很美好。」

▲蕭薔10月拍攝年曆。（圖／珍世美學慈善基金會提供）



很多人對於蕭薔保持美好的身形感到很神奇，她也透露最好的保養方式就是因應四季時序，生長收藏，例如冬天應重潤燥，可以多食百合、杏仁、山藥等白色食物，她也常煲蘋果，梨子湯飲用，特別清甜滋潤，時常聆聽身體的聲音，心境平和，均衡飲食最重要。





▲蕭薔10月拍攝年曆。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

迎接2025青蛇年的到來，蕭薔秉持一路走來的初衷，心存善念，知福、惜福、再造福，也祝福大家新的一年平安喜樂，福慧長伴左右。