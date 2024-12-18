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金雪炫拍《照明商店》不敢上廁所　老闆朱智勛被一題難倒

韓劇《照明商店》4位主演朱智勛、朴寶英、金雪炫、嚴泰九接受專訪。（Disney+提供）

▲韓劇《照明商店》4位主演朱智勛、朴寶英、金雪炫、嚴泰九接受專訪。（圖／Disney+提供）

圖文／鏡週刊

Disney+韓劇《照明商店》播出以來以神祕懸疑劇情吸引觀眾追劇，主演群朱智勛、朴寶英、金雪炫、嚴泰九日前接受《鏡週刊》專訪，4位主演默契十足，不僅分享了詮釋角色的挑戰，也在互動中展現輕鬆幽默的氛圍；《照明商店》本週將迎來大結局，朱智勛帥氣地說：「看就對了！」

繼《精神病房也會迎來清晨》作品之後，再度飾演醫護人員角色的朴寶英，在劇中總是待在加護病房照顧著病患們，她座位的抽屜裡放的零食是「小蕃茄」，讓不少觀眾相當好奇；她解釋道：「這是原著作者姜草老師的設定，因為護士工作繁忙，小番茄方便食用又不會有氣味，非常貼合劇情背景。」當被問及「永知」這個角色的特點時，朴寶英用「境界」2字形容，點出角色遊走於現實與未知之間的微妙狀態。

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 朴寶英在劇中拿小蕃茄當零食，雖然是原著設定，但她表示這也是因為小蕃茄本身沒有氣味又容易食用。（Disney+提供）

▲朴寶英在劇中拿小蕃茄當零食，雖然是原著設定，但她表示這也是因為小蕃茄本身沒有氣味又容易食用。（圖／Disney+提供）

前AOA成員金雪炫，這次在《照明商店》飾演了神祕的白衣女子，和她過往挑戰過的角色與過去截然不同，而且是第1集一開始登場的人物，需要帶起全劇的氛圍。她坦言：「這次角色內心有著創傷和掙扎，如何掌握情緒基調是最大的挑戰。」此外，劇中手部特寫頻繁出現，讓她需要保持手部的特殊化妝。「拍攝時我幾乎不能動手，甚至廁所也不太去，盡量保持畫面的一致性。」當用一個字形容角色時，金雪炫選擇了「愛」，簡單卻意味深長，暗示角色的核心情感。 

金雪炫的角色在《照明商店》第一集開頭登場，讓她更認真揣摩角色心境，希望帶領觀眾進入劇情。（Disney+提供）

▲金雪炫的角色在《照明商店》第一集開頭登場，讓她更認真揣摩角色心境，希望帶領觀眾進入劇情。（圖／Disney+提供）

嚴泰九透露，自己在看劇本前先接觸了原著網漫，坦言：「真的嚇到我了！非常有衝擊力。」這次與金雪炫再度合作，兩人默契比合作電影《安市城》時更好，讓他感到非常滿足。而當他被問及如何形容角色時，他笑著說：「傻瓜！」這看似簡單的形容，卻反而增添角色的反差魅力，讓人對他的表現充滿期待。 

嚴泰九與金雪炫是第2度合作覺得默契更好了，而他用「傻瓜」來形容自己的角色。（Disney+提供）

▲嚴泰九與金雪炫是第2度合作覺得默契更好了，而他用「傻瓜」來形容自己的角色。（圖／Disney+提供）

朱智勛在《照明商店》飾演燈具店的店長，其實是幫助徘徊靈魂找到歸宿的「擺渡人」，讓人想起他曾經在電影《與神同行》飾演「解怨脈」也是「陰間使者」，兩者角色都與引渡靈魂有關。朱智勛表示自己完全忠於劇本的設定，並用演技將角色的神祕感自然呈現。當被問道最後一題：「請用一個字形容自己的角色。」朱智勛大叫：「太難了吧，怎麼可能用一個字說完這麼複雜的故事？看劇吧，大家看完再來評斷吧！」將全場的期待再次推向高點，成功吊足觀眾胃口。 

朱智勛笑說很難用一個字來形容自己的角色，大呼太難了。（Disney+提供）

▲朱智勛笑說很難用一個字來形容自己的角色，大呼太難了。（圖／Disney+提供） 


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