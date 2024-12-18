曹雅雯秘戀195cm壯男「路上親密摸摸」！3個月見家長　超甜互動被拍

▲曹雅雯日前出席活動雖然身形消瘦，但氣色挺好嘴角不時掛著笑容。（圖／CTWANT提供）

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37歲金曲歌后曹雅雯在今年8月被時報周刊CTWANT直擊約會身高195公分的留美碩士Eric Liu，當時曹雅雯經紀人回應本刊「就是一群朋友開喝」，時隔3個月後，本刊再度捕獲野生曹雅雯與Eric Liu晚餐約會，而且更多了一位長輩參與，看來好朋友間的感情又向前跨了一大步，已進展到可以見長輩的階段。

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▲本月7日晚間本刊再度捕獲野生曹雅雯與Eric Liu晚餐約會。（圖／CTWANT提供）

▲曹雅雯和高壯男Eric Liu關係似乎更進一步，這次身邊還多了一個像是男方媽媽的長輩同行。（圖／CTWANT提供）

▲用餐結束後，曹雅雯在餐廳門口在等車時，男方長輩還特別伸手關心一下曹雅雯。（圖／CTWANT提供）

12月7日晚間6點出頭，曹雅雯結束表演工作後和經紀人一起離開會場，兩人到停車場取車，由經紀人開車載曹雅雯離開。6點22分，曹雅雯下車，獨自走進台北市中正區一間西餐廳並直接前往地下室，看來相當熟門熟路。晚間8點15分，曹雅雯再度現身走到餐廳一樓，身邊依舊是8月那位195cm的高壯Eric Liu，不過這回兩人身邊還多了一個像是男方媽媽的長輩，看來短短3個月時間，這段秘戀情侶的感情發展已經又更進一步。

▲Eric Liu和曹雅雯道別之前，一邊將行李箱交給司機、一邊伸手撫摸著曹雅雯的背部，動作相當親密。（圖／CTWANT提供）

▲Eric Liu與長輩看著曹雅雯上車，露出溫柔的笑意。（圖／CTWANT提供）

之後3人走出餐廳，等車時Eric與長輩聊天，曹雅雯則在一旁來回走動，不時還拿出手機聽取信息，依舊相當忙碌。在等車期間男方長輩還特別伸手關心一下曹雅雯。8點19分，多元計程車抵達，Eric將手上拉著的行李箱交給司機放進後車廂，一邊伸手撫摸著曹雅雯的背部，動作相當親密。隨後，曹雅雯獨自搭車，而Eric則和長輩一起步行離開。

其實稍早曹雅雯抵達餐廳前，並沒有帶這個行李箱，可見在此之前都是由Eric幫忙保管，看得出兩人關係緊密。晚間8點42分，曹雅雯搭車到板橋車站，只見她不急著進站搭車，而是先在商店街買了一個角落小夥伴「蜥蜴」的小恐龍布偶，接著才前往高鐵站候車區，坐著等候了半個多小時，在9點25分獨自走進南下月台。

對於曹雅雯和身高195公分的留美碩士Eric Liu再次於12月7日被本刊捕捉一起晚餐約會，席間還有長輩作陪。曹雅雯經紀人回應：「如上次所說，就是朋友，當天是跟一個長輩有約，也是我（經紀人）送雅雯去的，但我有事所以沒跟他們一起用餐。」

▲曹雅雯到了板橋車站，忙裏偷閒在商店街買了一個角落小夥伴「蜥蜴」的小恐龍布偶。（圖／CTWANT提供）

▲曹雅雯在高鐵站候車準備南下，一雙長腿很吸睛。（圖／CTWANT提供）

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