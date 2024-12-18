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李易認了太早結婚！「適合的未必很愛」鬆口心聲：逝去感情不再留戀

【六月色聊鮮肉4】放閃曬愛撇婚變傳言　男保母成六月、李易13年婚重大考驗

▲本刊今年直擊六月（右）過著偽單親生活，幾乎一個人四處採買生活物資。

圖文／鏡週刊

回顧今年中，爆出六月、李易婚變，當時更傳李易過生日時，六月不在身邊，他竟脫口「有喜歡的女生。」對此，當時六月的經紀人回：「小易（李易）沒有女友，小易喝醉愛亂講話，夫妻間也都知道，配偶欄還是李先生。」

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之後兩人頻頻曬愛試圖粉碎傳言，比如六月會誇「誰家老公這麼帥？」李易就回，「妳老公，而且會繼續努力更好。」接著六月又講：「好帥氣的話，喜翻（歡）。」並且加上眼冒愛心的表情符號大讚：「帥到我又談戀愛了。」網友跟著買單，「終於看到你們合體了。」「好好享受假期，旅遊愉快！」

不過李易曾在節目上承認當初太早結婚生子，po文「你很愛的人，未必適合你！很適合你的人，你未必很愛。」讓人懷疑他和六月的婚姻狀況。加上今年8月，李易才在社群上寫著「逝去的感情不需要再留戀，哪怕你愛的再深、愛的再濃，會失去是因為上天看到了你的委屈，才選擇讓這緣分停止。」被外界懷疑是對六月喊話，如今看來根本是不捨和小三分開的心聲；對照六月情牽男保母，夫妻倆恐將迎來結婚13年至今，最為腥風血雨的重大考驗。

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