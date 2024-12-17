前隊友林襄陷禮貌風波！　「樂天啦啦隊女神」曝她私下真實面

記者黃庠棻／台北報導

影集《回憶暫存事務所》改編自作家八千子的同名小說，2023年10月在台南開鏡，沒想到拍攝期間卻傳出有投資方退出，造成停拍的情況，所幸在經過好幾個月的沈寂之後，終於在8月殺青。今（17）日該劇舉辦記者會，演員莊凱勛、蔡瑞雪、張景嵐、安俊朋、林岱縈都一同出席。

▲《回憶暫存事務所》演員莊凱勛、蔡瑞雪、張景嵐、安俊朋、林岱縈出席記者會。（圖／記者黃庠棻攝）

「啦啦隊女神」林岱縈是中華職棒樂天桃猿Rakuten Girls的一員，今（17）日出席《回憶暫存事務所》記者會，被問到前隊員林襄、現任夥伴林穎樂近期深陷禮貌風波一事，她先是解釋「不是當事人不知道情況。」

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▲林岱縈談及林襄近期的風波。（圖／翻攝自IG、紅心字會提供）

林岱縈進一步解釋，自己認識的林襄跟林穎樂「不像會是這樣的人」，認為兩名好友並非沒有禮貌的後輩，但也站在黃小柔跟Vicky的立場幫忙緩頰，說道「姐姐們也沒有講是誰，覺得不用太極端地去猜測是誰」，也表示自己很幸運遇到好的劇組，沒有被誤會的經驗。

▲林岱縈談及林襄近期的風波。（圖／翻攝自IG）

《回憶暫存事務所》改編自八千子人氣同名小說，由雙導演林立昇、余建霖聯手執導，劇情講述擁有高超化妝與變聲術的三郎，經營了一間「回憶暫存事務所」，專門為客戶提供各種變身服務，將他們的願望化為美好的謊言。隨著一名高中少女小真出現，事務所的命運開始改變，進而引發一連串扣人心弦的故事。