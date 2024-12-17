萬分之一！羅人友爆依韓兵役法「正式免役」　網友全驚呼：好幸運喔

記者張筱涵／綜合報導

韓國演員羅人友今年30歲，被判定為4級補充役的他因為3年內都沒有收到召集通知，所以依照《兵役法》免除了兵役義務。

▲羅人友免役。（圖／翻攝自Instagram／10042n00）



據韓媒《體育朝鮮》報導，羅人友在兵役體檢被判定為4級補充役，原計劃履行替代役服役，但因未獲召集通知，最終免除兵役。他近年以電視劇《月升之江》成為男主角，並接連出演《魔咒的戀人》、《等待了很久》及《和我老公結婚吧》，表現備受肯定。

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然而，羅人友長期面臨兵役壓力，在拍攝期間也需嚴格遵守兵役相關規定，甚至出國休假前都需獲得兵務廳批准。不過，根據韓國兵役法，若4級補充役人員在3年內未被召集履行替代役，將自動獲得免除資格。自2019年以來已經有許多人都獲得此免役待遇，今年也有約1萬名男性是這個情況，羅人友便是其中之一。

南韓網友得知消息後都說，「原來還有這樣的啊」、「喔！很幸運欸」、「跟FAKER（南韓電競選手）一樣欸」、「哇，雖然很羨慕，但體檢4級的話是身體有什麼狀況吧」、「我朋友也是等了3年都沒等到，最後免役了，第一次看到藝人也是一樣的情況」、「哇，萬分之一，真的很幸運」。

外界先前盛傳，羅人友目前正在拍攝的《Motel California》將是入伍前的最後作品，但隨著獲得免兵役資格，便不會是這樣的情況，未來可無壓力繼續接工作。《Motel California》是一部愛情喜劇，講述女主角在鄉下汽車旅館長大，時隔12年回到故鄉後與初戀重逢，展開一段波折的愛情故事，羅人友將與李世榮合作出演。