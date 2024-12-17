孫安佐正式入伍！北車報到「不見孫鵬、狄鶯」被拍現場照 嗨喊5字

記者潘慧中／綜合報導

星二代孫安佐14日無預警宣布即將入伍，並在隔天舉辦剃頭派對，掀起不少網友的關注。事隔2天，他17日在台北車站報到，準備前往軍營正式入伍！

▲孫安佐將入伍4個月。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo99）



照片中，可以看到孫安佐戴著黑色毛帽，藏住光頭保暖，身穿同色系羽絨外套和包包，搭配軍綠色長褲，對著鏡頭露出微笑拍照，看來早已做好入伍的心理準備，絲毫沒有緊張的感覺。

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▲孫安佐17日北車報到。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo99）



孫安佐是在朋友、經紀人的陪伴下，前往台北車站報到的，照片中並沒有看到孫鵬或狄鶯的身影。事後，他不忘更新Instagram限時動態和粉絲報平安，「4個月後見！」

▲孫安佐的報到照中，沒有看到孫鵬、狄鶯的身影。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo99）



事實上，孫安佐日前坦言當兵不會太有壓力，反而認為剛好可以比較軍隊和監獄生活，「我在聯邦裡面是自由自在，人家都說進軍隊就像監獄一樣，我現在兩個都可以體驗看看，我去幫大家實測一下。」然而，他也表示並不考慮簽志願役，僅入伍四個月就結束。

▲孫安佐日前無預警宣布入伍剃光頭。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo99）

