人氣韓團台灣合體了！Elkie緊擁CLC的她秘密重聚　溫馨現場曝光

記者吳睿慈／台北報導

實力派唱跳歌手Elkie（莊錠欣）年初參加大型團體養成節目《炸裂吧！女孩》，從吊車尾一路衝到冠軍，人氣再度攀升，她15日受邀擔任新北耶誕城表演嘉賓，能夠站在萬名觀眾前演唱，她興奮表示：「這個地方有種魔力，去年搭車經過時，許願能在新北耶誕城表演，今年我就做到了，真的特別開心。」而她還抽空見了來台的CLC前隊友丞延，兩位成員再度重逢，令粉絲感動不已。

▲▼Elkie行程忙碌當空中飛人，15日現身耶誕城開唱。（圖／KEYMAXii提供）



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Elkie結束實境節目拍攝後邀約不斷，11月初舉辦首場個人生日演唱會大獲好評，近來更是忙當空中飛人，先是在香港參加公益表演，接著為桃園市政府茶葉推廣記者會站台，然後又飛往新加坡錄製節目和演出，結束後她立刻搭機返台，參與15日一早新北耶誕城的彩排，剛好遇到入冬最強冷氣團來襲，從33度飛回13度的溫差，讓穿著銀色連身短裙的她不禁笑說「昨天還在夏天，瞬間來到冬天，真的好冷，只能靠著腎上腺素撐」。

▲Elkie與坤達在後台合照。（圖／KEYMAXii提供）



雖然遇上冷氣團，但她一站上台立刻展現專業唱跳歌手的模樣，帶來收錄在首張迷你專輯《#EK》的2首歌曲，先以輕快活潑的舞曲〈Everyday〉炒熱現場氣氛，接著是抒情曲風的粵語歌〈沒你在旁的後來〉，讓台下萬人聽得如癡如醉。後台巧遇下位表演嘉賓Energy時，Elkie特地將簽名專輯送給曾因參與《綜藝玩很大》結識的坤達，2人也開心地合照留念。

▲Elkie與CLC丞延在台合體。（圖／KEYMAXii提供）



值得一提的是，CLC前隊友丞延恰好為舞蹈教室擔任大師身份訪台教課，Elkie結束演出後，抓緊時間與對方見面敘舊，兩人親暱擁抱著彼此，宛如回到女團活動時期，令粉絲又驚又喜。接下來，她依舊行程滿檔，更將在31日參與在宜蘭運動公園舉辦的跨年晚會，憑藉自身努力和堅持，一步步地站上更大的舞台。