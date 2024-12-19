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小孟老師／12月19日星座運勢　水瓶職場輕鬆「雙子愛人好寵你」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：同事相處輕鬆
感情：相互依賴關係
財運：建立穩定收入
幸運色：綠色
貴人：雙魚
小人：天秤

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雙子座

工作：工作壓力減少
感情：愛人更加寵愛
財運：降低消費標準
幸運色：粉紅色
貴人：射手
小人：雙魚

天秤座

工作：主宰自己事業
感情：開始美好生活
財運：瞭解趨勢行情
幸運色：灰色
貴人：牡羊
小人：雙子

【土象星座】

魔羯座

工作：創造更多想像
感情：變得更加穩定
財運：做好風險控制
幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：處女

金牛座

工作：再次振作起來
感情：美好快樂時光
財運：掌握資訊市場
幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：巨蟹

處女座

工作：持續前進未來
感情：與曖昧的交往
財運：等待最佳時機
幸運色：綠色
貴人：雙子
小人：金牛

【水象星座】

巨蟹座

工作：藝術作品大賣
感情：享受愛情甜蜜
財運：進行多元投資
幸運色：大紅色
貴人：魔羯
小人：射手

天蠍座

工作：生意始於朋友
感情：戀情告白成功
財運：抓住投資機會
幸運色：亮紅色
貴人：天秤
小人：獅子

雙魚座

工作：努力帶來希望
感情：降低要求標準
財運：事前投資謹慎
幸運色：玫瑰色
貴人：獅子
小人：牡羊

【火象星座】

牡羊座

工作：愛上這份工作
感情：遠離不好對象
財運：加強研究學習
幸運色：棕色
貴人：巨蟹
小人：魔羯

獅子座

工作：得到顧客支持
感情：生活更有情趣
財運：選擇投資顧問
幸運色：玫瑰色
貴人：金牛
小人：天蠍

射手座

工作：錯誤當中學習
感情：改變自我造型
財運：善用稅收優惠
幸運色：玫瑰色
貴人：天蠍
小人：水瓶

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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