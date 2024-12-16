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羅志祥承認「20年前合體蔡依林黑歷史」　自嘲：再PO就二次傷害了

記者吳睿慈／台北報導

歌手羅志祥即將於12月28、31日兩天在高雄巨蛋舉辦「30巡迴演唱會」，他16日練舞彩排搶先曝光〈舞狀元〉及〈全糖獨家〉兩首歌曲，為演唱會加緊練習，近來積極飲控，但他強調不會有脫衣環節，回想起2005年與蔡依林在西門町合體唱〈真命天子〉，因身材沒練好就此成為他的黑歷史，「衣服一脫，哇，奶頭一高一低欸，有夠醜，從此以後封『頭』了。」

▲▼羅志祥狂炸肌力練舞 為30周年演唱會拚了。（圖／寬宏藝術、華納音樂提供）

▲羅志祥近來為演唱會積極排練。（圖／寬宏藝術、華納音樂提供）

羅志祥近來積極排練，面對張惠妹、五月天等人氣強敵同時開唱，他樂見其成「我覺得很好啊，大家可以很多選擇，想去看誰就看誰」，心裡沒有太多壓力，而他全心投入排練，這段期間也推掉不少商演邀約，其中包含海外跨年的工作，他直呼「錢是小事」，想把最完整的演出獻給歌迷。

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「30巡迴演唱會」歌單讓他絞盡腦汁，羅志祥搶先劇透透露將會帶來長達20分鐘的慢歌精選，場上會與歌迷交流無距離，公開讓觀眾講出對2024年告白。他自豪體力不錯，幾乎天天排練10小時，經紀人更找到新的保養膝蓋的方法，為此膝蓋去打外泌體有修復跟保護的功能。

30週年有機會看到腹肌嗎？羅志祥搖搖頭表示「絕對不脫」，回想起2005年在西門町為蔡依林站台，兩人合體唱〈真命天子〉，當時有在健身，他自認為腹肌練得不錯於是自信一脱，沒想到隔天報紙刊出來讓他大傻眼，「哇，奶頭一高一低欸，好醜，有夠醜，從此以後封『頭』了。」

▲▼羅志祥狂炸肌力練舞 為30周年演唱會拚了。（圖／寬宏藝術、華納音樂提供）

▲主辦單位送上機票，讓羅志祥之後好好放鬆休息。（圖／寬宏藝術、華納音樂提供）

主動提及20年的黑歷史，羅志祥現場虧記者「現在再PO就是造成我第二次傷害」，但接著大方表示「大家開心就好啦」，已經對20年前的黑歷史照片看得淡然。這段期間全面迎戰專場彩排練習，主辦單位也在16日送上機票，讓他演唱會完好好放鬆。

回顧2024年的心得感想，羅志祥盼望自己更注重生活與工作之間的平衡點，「現在45歲了，希望在往後的日子，可以告白送給自己，更多去了解生活每一處有很多很美好的事情。」感情生活零進度，他幽默回答：「我現在求佛。」

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