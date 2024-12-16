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73歲影帝肥貓慘背債7千萬！「僅劉德華伸援手」他感念：一輩子不忘

記者劉宛欣／綜合報導

香港男星鄭則仕現年73歲，過去他靠著《肥貓》系列電影爆紅，兩度拿下香港金像獎影帝。然而，在1993年時他因投資失利，欠下新台幣7000萬巨債，不得已只好賣車、賣房，搬入貧民窟長達十多年。幸運的是，好友劉德華在他陷入困境時伸出援手，讓鄭則仕至今感激不已，直言「一輩子都忘不了他的恩情」。

▲鄭則仕和劉德華。（圖／資料照、翻攝自微博）

▲鄭則仕和劉德華。（圖／資料照、翻攝自微博）

鄭則仕1974年出道，在演藝圈打滾46年，胖胖的外型是他的招牌特色，1985年他在電影《何必有我》中飾演弱智少年肥貓，精湛演技讓他拿下金像獎影帝，雖然因為外型關係很少演主角，但他的演技極具火候，對劇情有畫龍點晴的重要功用。

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然而，事業巔峰時，他與朋友合資創立電影公司，卻因經營不善陷入財務危機，負債累累，連別墅都被迫出售，只能攜家人搬入貧民窟，開始漫長的還債生活。

▲鄭則仕和劉德華。（圖／資料照、翻攝自微博）

▲鄭則仕兩度拿下影帝，後卻背債7千萬。（圖／翻攝自微博）

在人生中最艱難的時期，鄭則仕回憶起當時身邊許多好友都因他的債務問題遠離，唯獨劉德華伸出援手，不僅借錢給他，更多次邀請他參與電影拍攝，幫助他賺取養家費用。他感激地說：「這一輩子都不會忘記他（劉德華）的恩情。」2017年，鄭則仕與劉德華合作《追龍》，而在2024年，兩人再度攜手出演災難片《焚城》。

如今，鄭則仕終於擺脫債務困擾，但仍無法完全放下憂心。他的妻子林燕明近年來因重病需要高額醫療費用，為此鄭則仕不得不努力拍戲維持生計。所幸，妻子的病情逐漸穩定，夫妻倆也能一同外出散步，感情依舊恩愛如初。

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鄭則仕, 肥貓, 劉德華

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