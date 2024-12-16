「整形皇后」顧婕拉皮臉腫露面！自爆推工作損失百萬　抗癌近況曝光

記者孟育民／台北報導

「整形皇后」顧婕今年五月宣布被檢驗出直腸癌四期，開刀後目前癌症指數正常，自傲是醫學奇蹟。11月底為了挽回昔日容顏，前往診所進行三層拉皮手術，術後臉部有點腫，至今仍未完全消退，但她為了力挺昔日好友Amy，昨天特地現身「亞太兒童時裝周」活動；不過她怕腫臉見人，特地戴上墨鏡與口罩，才敢現身，並預告：「目前仍在恢復中，估計一月底可以讓大家看到美美的我。」

▲▼顧婕全身包緊緊力挺好友。（圖／顧婕提供）



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顧婕手術後的臉尚未恢復，仍是帶著浮腫的臉出席活動，她表示：「因為亞太兒童時裝周活動負責人Amy，是我十多年來的朋友，也會跟她合作辦活動，自己的朋友要支持，而且我因為要讓臉復原，已經推掉兩場尾牙，一場台南的婚禮，損失將近百萬元。」自認「無臉見人」。

▲顧婕近日剛拉完皮。（圖／顧婕提供）

除了力挺好友的目的外，顧婕也說：「因為我剛出道的時候，當時去學了美姿美儀課程，才拍了人生第一部電影，女生有好的儀態很重要，我們的教育很缺乏美育這一塊，所以也是幫忙推廣美學這個領域。」顧婕也稱讚小朋友走秀很有大將之風，可惜自己沒有生小孩，否則也要讓孩子訓練好美的教育。