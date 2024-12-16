ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

男星公園上演BL劇情！阿公圍觀竊笑：兩個男生玩成這樣

游書庭（左）和劉丞在MV《愛為你存在》演出熱戀情侶感。（圖／艾迪昇傳播提供）

▲游書庭（左）和劉丞在MV《愛為你存在》演出熱戀情侶感。（圖／艾迪昇傳播提供）

圖文／CTWANT

游書庭、劉丞主演艾迪昇傳播製作的BL短劇《一拍即合》，並演唱主題曲《愛為你存在》，兩人日前拍攝歌曲，在公園裡轉了數百次圈圈，轉到最後都有點站不住腳，而各種花式轉圈，吸引不少公園裡運動的大叔、阿伯駐足，不知是否被兩人的粉紅泡泡感染，圍觀群眾臉上都露出曖昧笑容。

人生第一次對嘴拍MV，劉丞苦笑說「太難」，雖然曾拍過其他歌手MV，但當時只需擺出最帥的姿態、最酷的表情即可過關，這回除了一邊跟著歌曲對嘴，同時還得聽從導演指令，做出「深呼吸、感覺看到希望、開心、苦惱」等不同表情，劉丞笑著形容：「自己就像機器人一樣，被按個鈕就要做出對應的行動。」而游書庭則對刺眼的光線沒轍，面對拍攝聚光的反光板，眼睛一開始難以適應，不自覺瞇起眼睛，後來用意志力才硬撐睜眼3分鐘。

[廣告]請繼續往下閱讀...

游書庭（右）和劉丞不停轉圈圈，險些站不住腳。（圖／艾迪昇傳播提供）

▲游書庭（右）和劉丞不停轉圈圈，險些站不住腳。（圖／艾迪昇傳播提供）

為了呈現出甜蜜浪漫、青春洋溢的感覺，MV導演設計各種轉圈圈場景，有獨自對著鏡頭公轉、兩人牽手拋轉、跳躍旋轉、加速轉圈，每顆鏡頭一轉起來，就得轉個20、30圈，一邊克制嘔吐感，一邊還得做出燦笑表情，游書庭苦笑：「還好沒硬性規定只能轉同個方向，才能反方向轉，平衡一下不舒服感覺。」歡樂又甜蜜的模樣，不只感染工作人員，連在公園運動的伯伯、阿公也被吸引過來，在旁當起吃瓜群眾，還笑著小聲討論：「現在兩個男生也可以玩成這樣！」

游書庭、劉丞倆應導演要求，在MV中設計20秒的雙人「告白舞」。他倆接獲命令，猛刷網路上各式高點閱舞蹈，花了1小時討論，最後呈現出可愛又逗趣的「告白舞」。而拍攝當天，原本接連數天的陰雨天氣，竟幸運放晴一整天，兩人直呼幸運，掛保證要給粉絲一個燈光美、氣氛佳，讓人一看就怦然心動的《愛為你存在》MV。《愛為你存在》於12月16日全面數位上架。

延伸閱讀
30歲男瘋狂腹瀉2週！糞便驚見「鬼臉」在蠕動　竟和家中1成員有關
「這行業」低調賺很大？　一票人：收入爆打台積電
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

推薦閱讀

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！　IG被洗版：到我這發什麼瘋

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！　IG被洗版：到我這發什麼瘋

股王尾牙「不抽獎」大紅包金額曝！蔡尚樺主持完驚呆：董事長超阿莎力

股王尾牙「不抽獎」大紅包金額曝！蔡尚樺主持完驚呆：董事長超阿莎力

人氣漫畫家織織「突PO超音波照」宣布懷孕！分手賴賴2年：迎接新篇章

人氣漫畫家織織「突PO超音波照」宣布懷孕！分手賴賴2年：迎接新篇章

林襄經紀人PO長文「忍過業內很多可怕的事」　揭她遭前輩霸凌內幕

林襄經紀人PO長文「忍過業內很多可怕的事」　揭她遭前輩霸凌內幕

林襄遭影射耍大牌「搶高鐵座位」 ！　當事人Vicky發聲：重要是禮貌問題

林襄遭影射耍大牌「搶高鐵座位」 ！　當事人Vicky發聲：重要是禮貌問題

關韶文半年狠甩15公斤！　抽血一驗竟發現罹病

關韶文半年狠甩15公斤！　抽血一驗竟發現罹病

唐綺陽運勢／水逆掰了！處女「桃花朵朵開」獅子可能爆紅或爆黑

唐綺陽運勢／水逆掰了！處女「桃花朵朵開」獅子可能爆紅或爆黑

孫安佐入伍倒數兩天！公開剃髮「光頭照曝光」　提出不揍長官條件

孫安佐入伍倒數兩天！公開剃髮「光頭照曝光」　提出不揍長官條件

《夜市王》梅花糕參賽挨批「不是台灣食物」！店家遭批態度差親回應

《夜市王》梅花糕參賽挨批「不是台灣食物」！店家遭批態度差親回應

2025全台跨年活動一次看！「完整卡司、轉播資訊」　5組大咖韓星都來了

2025全台跨年活動一次看！「完整卡司、轉播資訊」　5組大咖韓星都來了

反骨酷炫「宣布暫離台灣」！　機場狂鬧烏龍：這樣算巨嬰嗎？

反骨酷炫「宣布暫離台灣」！　機場狂鬧烏龍：這樣算巨嬰嗎？

阿嬌遭爆當男偶像小三！趁正牌女友不在拍私密片…陸狗仔抖出畫面

阿嬌遭爆當男偶像小三！趁正牌女友不在拍私密片…陸狗仔抖出畫面

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！　IG被洗版：到我這發什麼瘋

股王尾牙「不抽獎」大紅包金額曝！蔡尚樺主持完驚呆：董事長超阿莎力

人氣漫畫家織織「突PO超音波照」宣布懷孕！分手賴賴2年：迎接新篇章

林襄經紀人PO長文「忍過業內很多可怕的事」　揭她遭前輩霸凌內幕

林襄遭影射耍大牌「搶高鐵座位」 ！　當事人Vicky發聲：重要是禮貌問題

關韶文半年狠甩15公斤！　抽血一驗竟發現罹病

唐綺陽運勢／水逆掰了！處女「桃花朵朵開」獅子可能爆紅或爆黑

孫安佐入伍倒數兩天！公開剃髮「光頭照曝光」　提出不揍長官條件

《夜市王》梅花糕參賽挨批「不是台灣食物」！店家遭批態度差親回應

2025全台跨年活動一次看！「完整卡司、轉播資訊」　5組大咖韓星都來了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周刊王

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 林襄：我沒跟前輩們一起搭高鐵！　陷佔位風波…45字還原搭車真相
  2. 尾牙主持到一半「台大咖樂團直接開演唱會」！成語蕎後台聽live：很幸運
  3. 台BL劇男男CP公園「甜蜜轉圈」　運動阿伯圍觀：2個男生玩成這樣
  4. 阿嬌遭爆當男偶像小三！趁正牌女友不在拍私密片…陸狗仔抖出畫面
  5. 柯佳嬿逛菜市場「穿成像去釣魚」！跟路人併桌吃魯肉飯 照片全曝光
  6. 黃仲崑被爆婚外情？　正宮驚接莫名來電…曬紅酒照「劍人夕鶴」
  7. 啦啦隊女神筠熹一句話遭日網友出征！　挨批「沒禮貌」無奈還原情況
  8. 王仁甫18歲女兒生日趴「他突被cue上台唱〈我難過〉」！全場反應超真實
  9. 敘利亞內戰13年！他逃到土耳其淪黑工「兒來台唸書」父子見面噴淚
  10. 「只是沒人發現」　寶萊塢巨星阿米爾罕承認偷偷退出影壇

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366