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畢書盡東區開唱被包圍　為女兒扮聖誕老公公：我的禮物就是妻女笑容

記者吳睿慈／台北報導

歌手Bii畢書盡推出全新專輯《Bii WITH YOU》好評不斷，實體專輯銷售和數位排行都創下佳績封王，展現強力回歸氣勢，人氣極高的他各方演出邀約不斷，週末於國父紀念館出席「聖誕藝術文化嘉年華」演出，現場湧進爆滿的粉絲，離開時還一度被包圍，高人氣銳不可擋，回想去年為女兒扮成聖誕老公公，他暖心回答：「收過最特別的耶誕禮物就是女兒和老婆的笑容！」

▲▼畢書盡東區開唱被包圍！　為女兒扮聖誕老公公。（圖／索尼音樂提供）

▲畢書盡東區開唱被包圍。（圖／索尼音樂提供）

畢書盡一身耶誕氣息的紅黑毛衣造型帥氣登場，首度演唱戲劇《你是我的姐妹》片尾曲〈My Hero〉，台下的歌迷都跟著大合唱，而巧的是《你是我的姐妹》女主角李霈瑜（大霈）剛好接在他的後面演出，兩人在後台遇見，大霈興奮說：「我要對畢書盡『告白』！Bii演唱的主題曲〈My Hero〉真的很好聽，我好喜歡，今天能見到本人真的太棒了！」畢書盡驚喜說：「謝謝，今天剛好就要唱這首歌，真的好巧！」演出結束，兩人開心合照，大霈更在社群分享聽到〈My Hero〉現場版，讓畢書盡大呼感謝。

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▲▼畢書盡東區開唱被包圍！　為女兒扮聖誕老公公。（圖／索尼音樂提供）

▲畢書盡不畏寒流開唱。（圖／索尼音樂提供）

週末寒流來襲，畢書盡在等待演出的過程中幾乎冷到快發抖，上台演唱〈My Hero〉時，竟然因為太冷咬到舌頭，他還是很鎮定地完成演唱，才笑著跟全場粉絲分享這個小插曲，並提醒現場粉絲：「天氣轉冷了，大家要注意保暖哦！」不過他沒有主動告知，大家幾乎都沒有發現，展現了他雄厚的歌唱實力和舞台魅力。他接著演唱經典作品〈Love More〉，帶領全場大合唱，氣氛熱烈。

▲▼畢書盡東區開唱被包圍！　為女兒扮聖誕老公公。（圖／索尼音樂提供）

▲畢書盡與李霈瑜（大霈）恰好在後台遇見。（圖／索尼音樂提供）

現場也有粉絲敲碗問他什麼時候開演唱會，畢書盡賣關子回答：「請大家期待一下。」不過因為粉絲的熱情，讓他要離開時依然寸步難行，必須由工作人員在前方開道才得以往前走，在粉絲夾道歡送中離場。

▲▼畢書盡東區開唱被包圍！　為女兒扮聖誕老公公。（圖／索尼音樂提供）

▲畢書盡今年將再為女兒辦成聖誕老公公。（圖／索尼音樂提供）

不過，去年的耶誕節畢書盡空下時間陪伴家人，他當天親自化身成耶誕老公公，穿上紅衣戴上紅帽和假鬍子，帶著禮物回到家，讓女兒開心不已，從頭到尾女兒都沒發現耶誕老公公是爸爸，他笑說：「女兒只有說耶誕老公公好像有點像爸爸。」讓他對變裝效果十分滿意，打算今年再試一次，「我不確定女兒今年還覺不覺得世界上有耶誕老公公，今年再來變身測試看看！」而問他收過最特別的耶誕禮物，他直說：「是女兒和老婆的笑容！」

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