票房破5.5億「登香港影史最賣座」　《破·地獄》導演確定來台！

記者黃庠棻／台北報導

《破·地獄》榮登香港影史最賣座華語片榜首，目前票房突破1億3500萬港幣（約5.5億台幣），除了持續拉開同樣由黃子華主演的《毒舌大狀》票房差距，更突破200萬人次進戲院的觀影記錄，台灣好評持續發酵，票房穩定成長，全台票房突破865萬台幣，也掀起台灣殯葬業從業人員的觀看潮。

▲《破·地獄》票房突破5.5億台幣。（圖／華映娛樂提供）

許冠文對票房成績開心到講不出話來，上映前他曾打賭預估票房接近1億2000萬港幣，現在更可以毫無疑問告訴自己「知道觀眾喜歡什麼」。《破．地獄》無疑也已經成為他的代表作，他透露曾是「香港歌神」的弟弟許冠傑看完《破．地獄》後，對林家謙包辦作詞作曲編曲及主唱的主題曲讚譽有加，歌詞令人驚歎，比他更厲害。導演陳茂賢也表示〈普渡眾生〉這首歌讓電影更完整、更圓滿，呼籲影迷要把歌聽完，據瞭林家謙也將於這個月來台發片。

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▲《破·地獄》票房突破5.5億台幣。（圖／華映娛樂提供）

影迷敲碗許久的影人謝票場，終於確定導演陳茂賢協同女主角衛詩雅來台謝票，很久沒來台灣的兩個人同聲說道「超想念台灣！很想趕快跟大家見面！」兩個人會出席19日以及20日的影人QA場次，與影迷近距離面對面，觀眾紛紛在社群上留言「終於要來了嗎？真的太期待了」﹑「真的太興奮了！一定要去給我們的導演跟文玥加油支持!！」

▲《破·地獄》票房突破5.5億台幣。（圖／華映娛樂提供）

《破·地獄》從各個面向勾起各地華人觀眾的深刻共鳴，除了香港以外，票房旋風在馬來西亞、英國、澳洲各地全部都造成轟動且創下佳績。台灣觀眾的好評也在社群上持續延燒。電影雖然討論死亡議題，但其實更多的是對生命的理解和尊重，讓各地觀眾都在欣賞電影的同時擁有更多共鳴與感動。

▲《破·地獄》票房突破5.5億台幣。（圖／華映娛樂提供）

與香港有特殊感情的女星曾寶儀看完電影，提到「好喜歡裡面兄妹及父女的對話，要足夠地真誠，才能看見地獄的虛妄。我特別想說說演哥哥的朱栢康，《金都》的時候我就好喜歡他，好生活、好香港。不會覺得他在演，他就是那個讓整件事變真的人，《破地獄》的他也是。兄妹二人在醫院走廊攤牌的那場戲，真誠到不忍苛責那個原本會視為不討喜的角色，那對我來說是一個演員很高的境界。」

▲《破·地獄》票房突破5.5億台幣。（圖／華映娛樂提供）

電影《破·地獄》好評不斷，影評們也都紛紛分享自己的推薦，影評「香功堂主」分享「《破·地獄》無意全盤否定傳統的價值，它終究透過『南音』的傳唱來告訴觀眾，生活的平衡，不能只看亡者，也要照看生者。」而影評「半瓶醋」則分享「當電影中的角色們碰到我們在現實生活中的類似經驗，會讓觀眾出戲院之後會更想要珍惜自己的生活與家人，《破。地獄》就是這樣一部有著反映當代觀眾們的痛苦，並在片中給出化解情感的電影。」

電影《破·地獄》講述新冠疫情後百業蕭條，婚禮顧問魏道生（黃子華飾）被迫轉行改做殯儀禮儀，由於紅白二事大相逕庭，道生處處碰壁，並與專做道教超度儀式的事業夥伴「喃嘸師傅」文哥（許冠文飾）產生許多衝突，幸有文哥女兒文玥（衛詩雅飾）居中化解，也逐漸悟到殯葬服務的真義，需要被超度的不只亡者、在生者更需要被超度，即「破地獄」的真諦。