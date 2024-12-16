納豆二度求婚依依「阿Ken見證哭了」！　她爆爸反對交往塞錢求分手

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》今（16日）播出「不許胡說他們“老牛吃嫩草”在我們眼裡男人就是“老”的好」，主持人納豆上個月在沖繩向小12歲的女友依依求婚成功，兩人一起錄影時，幸福模樣表露無遺，阿Ken因為沒能參與納豆求婚的重要時刻，希望他能在攝影棚內再一次求婚，兩人大方同意後，阿Ken立馬扮演牧師：「納豆先生，你願意把全部的錢都當作老婆的錢，老婆有錯就是你的錯，即便她有偷吃，並且是跟阿Ken，你也願意一生愛著她嗎？」

雖然納豆聽了忍不住氣喊：「你還是人嗎？」但隨後單膝下跪大喊「我願意」，讓全場來賓感動到不行，阿Ken也有點哽咽：「跟納豆認識這麼多年，他真的成長很多，也經歷很多，我身為你這麼久的好兄弟，我為你感到非常開心。」

▲▼納豆二度求婚依依，好友阿Ken見證很感動。（圖／中天綜合台提供）

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納豆向依依吐露真心：「上天給我一個新的機會，我會好好珍惜，我要趕快恢復到以前的身體，才可以照顧妳。」依依也感動回應：「一輩子很長，還好我找了一個腳短的，可以陪我慢慢走。」

▲納豆真情告白。（圖／中天綜合台提供）

兩人在一起超甜蜜，依依更喊道：「大家都傻傻的，老男人才好，就是因為太好了，所以我趕快把他套住，我們在一起7年多，每一年都覺得越來越好。」她也分享和納豆的相識過程：「我第一次跟納豆錄影時，他當下就有表示對我有好感，結束之後就約我出去跟他單獨吃飯，重點是他不會讓你不舒服，從頭到尾就是很專心地幫你烤肉，後來就覺得這個人很成熟，也沒有像節目上的花心，就在一起了。」

▲納豆、依依好感情令人動容。（圖／中天綜合台提供）

但阿Ken聽完卻覺得納豆是「假主持真把妹」，依依則接著說家人一開始其實超反對兩人交往：「我們被偷拍，所以我爸是從新聞上知道的，我爸給我一疊錢，叫我不要跟著他，我跟納豆講，他就說『沒關係，我明天就到妳家拜訪』，只是他來了之後，我爸也還是都不跟他聊天，但他就是很落落大方，不知不覺就把我爸媽逗笑了，現在我爸媽比愛我更愛他。」



