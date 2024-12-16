ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

納豆二度求婚依依「阿Ken見證哭了」！　她爆爸反對交往塞錢求分手

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》今（16日）播出「不許胡說他們“老牛吃嫩草”在我們眼裡男人就是“老”的好」，主持人納豆上個月在沖繩向小12歲的女友依依求婚成功，兩人一起錄影時，幸福模樣表露無遺，阿Ken因為沒能參與納豆求婚的重要時刻，希望他能在攝影棚內再一次求婚，兩人大方同意後，阿Ken立馬扮演牧師：「納豆先生，你願意把全部的錢都當作老婆的錢，老婆有錯就是你的錯，即便她有偷吃，並且是跟阿Ken，你也願意一生愛著她嗎？」

雖然納豆聽了忍不住氣喊：「你還是人嗎？」但隨後單膝下跪大喊「我願意」，讓全場來賓感動到不行，阿Ken也有點哽咽：「跟納豆認識這麼多年，他真的成長很多，也經歷很多，我身為你這麼久的好兄弟，我為你感到非常開心。」

▲▼納豆二度求婚依依，好友阿Ken見證很感動。（圖／中天綜合台提供）

▲▼納豆二度求婚依依，好友阿Ken見證很感動。（圖／中天綜合台提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼納豆二度求婚依依，好友阿Ken見證很感動。（圖／中天綜合台提供）

納豆向依依吐露真心：「上天給我一個新的機會，我會好好珍惜，我要趕快恢復到以前的身體，才可以照顧妳。」依依也感動回應：「一輩子很長，還好我找了一個腳短的，可以陪我慢慢走。」

▲▼納豆二度求婚依依，好友阿Ken見證很感動。（圖／中天綜合台提供）

▲納豆真情告白。（圖／中天綜合台提供）

兩人在一起超甜蜜，依依更喊道：「大家都傻傻的，老男人才好，就是因為太好了，所以我趕快把他套住，我們在一起7年多，每一年都覺得越來越好。」她也分享和納豆的相識過程：「我第一次跟納豆錄影時，他當下就有表示對我有好感，結束之後就約我出去跟他單獨吃飯，重點是他不會讓你不舒服，從頭到尾就是很專心地幫你烤肉，後來就覺得這個人很成熟，也沒有像節目上的花心，就在一起了。」

▲▼納豆二度求婚依依，好友阿Ken見證很感動。（圖／中天綜合台提供）

▲納豆、依依好感情令人動容。（圖／中天綜合台提供）

但阿Ken聽完卻覺得納豆是「假主持真把妹」，依依則接著說家人一開始其實超反對兩人交往：「我們被偷拍，所以我爸是從新聞上知道的，我爸給我一疊錢，叫我不要跟著他，我跟納豆講，他就說『沒關係，我明天就到妳家拜訪』，只是他來了之後，我爸也還是都不跟他聊天，但他就是很落落大方，不知不覺就把我爸媽逗笑了，現在我爸媽比愛我更愛他。」

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

人氣漫畫家織織「突PO超音波照」宣布懷孕！分手賴賴2年：迎接新篇章

人氣漫畫家織織「突PO超音波照」宣布懷孕！分手賴賴2年：迎接新篇章

林襄經紀人PO長文「忍過業內很多可怕的事」　揭她遭前輩霸凌內幕

林襄經紀人PO長文「忍過業內很多可怕的事」　揭她遭前輩霸凌內幕

林襄遭影射耍大牌「搶高鐵座位」 ！　當事人Vicky發聲：重要是禮貌問題

林襄遭影射耍大牌「搶高鐵座位」 ！　當事人Vicky發聲：重要是禮貌問題

股王尾牙「不抽獎」大紅包金額曝！蔡尚樺主持完驚呆：董事長超阿莎力

股王尾牙「不抽獎」大紅包金額曝！蔡尚樺主持完驚呆：董事長超阿莎力

關韶文半年狠甩15公斤！　抽血一驗竟發現罹病

關韶文半年狠甩15公斤！　抽血一驗竟發現罹病

孫安佐入伍倒數兩天！公開剃髮「光頭照曝光」　提出不揍長官條件

孫安佐入伍倒數兩天！公開剃髮「光頭照曝光」　提出不揍長官條件

唐綺陽運勢／水逆掰了！處女「桃花朵朵開」獅子可能爆紅或爆黑

唐綺陽運勢／水逆掰了！處女「桃花朵朵開」獅子可能爆紅或爆黑

《夜市王》梅花糕參賽挨批「不是台灣食物」！店家遭批態度差親回應

《夜市王》梅花糕參賽挨批「不是台灣食物」！店家遭批態度差親回應

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！　IG被洗版：到我這發什麼瘋

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！　IG被洗版：到我這發什麼瘋

反骨酷炫「宣布暫離台灣」！　機場狂鬧烏龍：這樣算巨嬰嗎？

反骨酷炫「宣布暫離台灣」！　機場狂鬧烏龍：這樣算巨嬰嗎？

林襄捲搶位風波挨酸89妹！　她吐槽粉絲素質：跟偶像看齊好嗎？

林襄捲搶位風波挨酸89妹！　她吐槽粉絲素質：跟偶像看齊好嗎？

YTR卡特出國暈倒掛急診！　「嘔吐狂發抖」虛弱近照流出

YTR卡特出國暈倒掛急診！　「嘔吐狂發抖」虛弱近照流出

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

人氣漫畫家織織「突PO超音波照」宣布懷孕！分手賴賴2年：迎接新篇章

林襄經紀人PO長文「忍過業內很多可怕的事」　揭她遭前輩霸凌內幕

林襄遭影射耍大牌「搶高鐵座位」 ！　當事人Vicky發聲：重要是禮貌問題

股王尾牙「不抽獎」大紅包金額曝！蔡尚樺主持完驚呆：董事長超阿莎力

關韶文半年狠甩15公斤！　抽血一驗竟發現罹病

孫安佐入伍倒數兩天！公開剃髮「光頭照曝光」　提出不揍長官條件

唐綺陽運勢／水逆掰了！處女「桃花朵朵開」獅子可能爆紅或爆黑

《夜市王》梅花糕參賽挨批「不是台灣食物」！店家遭批態度差親回應

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！　IG被洗版：到我這發什麼瘋

反骨酷炫「宣布暫離台灣」！　機場狂鬧烏龍：這樣算巨嬰嗎？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

納豆, 依依, 阿Ken, 求婚

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 慶生餐會變全武行　傑米福克斯認「很幸福沒有壓力」
  2. 黃牛哭了！米津玄師小巨蛋票價公開　「2萬張票實名制」最便宜800
  3. 納豆二度求婚依依「阿Ken見證哭了」！　她爆爸反對交往塞錢求分手
  4. 「韓版綾瀨遙」人氣女星零緋聞！突證實「早就結婚了」保護圈外老公
  5. 謝和弦唱尾牙被傳「高層不讓上台」！親上火線回應了 妻翻白眼：超瞎
  6. 誤吞魚刺「胃被刺穿、扎進肝臟」！　主持人緊急送醫手術「消失5天」
  7. 遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！　IG被洗版：到我這發什麼瘋
  8. 「格鬥界許光漢」要來台灣！1／17見面會　嘴甜錄影片催票：等你們
  9. 2025全台跨年活動一次看！「完整卡司、轉播資訊」　5組大咖韓星都來了
  10. 跟王偉忠是高中同學！　侯友宜現身「上台幫新人證婚」支持好友

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366