記者吳睿慈／台北報導

還記得前不久在運動界竄起的新星「格鬥界許光漢」嗎？日本選手三浦孝太被稱為「最帥格鬥家」，年僅22歲在日本格鬥擁高人氣，IG追蹤人數高達160萬粉絲，體格精壯，長相又帥氣，外貌明星長相，台粉還封他是「格鬥界許光漢」。他把首場海外見面會獻給台灣，即將在1月17日在台北Legacy TERA舉辦個人海外首場見面會「Kota Miura 1st Fan Meeting in Taipei」。

▲三浦孝太首度來台灣。（圖／小金鹿娛樂提供）



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年僅22歲的三浦孝太是日本格鬥圈頂港有名的「寶藏鮮肉」，在三年前於東京埼玉超級競技場舉行的綜合格鬥「RIZIN.33」比賽中以壓倒性的實力拿下自己出道首勝，從此打開自己格鬥明星之路；有著自身的超強格鬥技、再加上有著媲美明星臉蛋的高顏質及精壯身材，讓三浦孝太憑藉著這關鍵性的出道之戰圈粉無數，人氣更一飛衝天擄獲亞洲各地粉絲。

▲三浦孝太因長相帥氣被封為「格鬥界許光漢」。（圖／小金鹿娛樂提供）



首場海外見面會獻給台灣，三浦孝太預告將在粉絲面前首次展現歌喉，他透露自己私底下愛聽音樂也愛唱歌，因此想趁著第一次的海外見面會藉著表演歌曲與大家互動，希望能透過這次難得的機會讓台粉更認識自己，也期待用音樂增加更多與粉絲的互動，他語帶靦腆地表示：「這是我第一次公開表演，也是第一次在觀眾面前唱歌，希望大家能多多支持，等你們！」

▲三浦孝太跨海透過影片與台灣粉絲互動。（圖／小金鹿娛樂提供）



而把人生許多「第一次」獻給台灣粉絲的三浦孝太透露這也是他第一次來台灣，提及寶島的印象，他表示：「從很多人口中得知台灣是一個非常棒的地方，希望這一次來台能夠好好享受！」想趁這次機會好好認識台灣粉絲的他不忘對大家喊話，「這是我出生以來首次來台灣，感到非常興奮和緊張，因為之前不知道自己在台灣有很多粉絲的支持，希望大家能到場見面吧！」門票已在16日上午11點於KKTIX及FAMIPORT開賣，票價分為3880、2880、1880元。