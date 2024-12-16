ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《小時代》11年楊冪、郭采潔4女星合體！勾網回憶殺：永遠不分家

記者陳芊秀／綜合報導

導演郭敬明16日零時一過發文，透露在橫店寒冷結冰的夜晚，收到《小時代》4位女星包括郭采潔、楊冪、郭碧婷與謝依霖（Hold住姐）的視訊電話，讓他倍感溫暖。貼文也勾起了觀眾對電影《小時代》的回憶，電影自2013年上映，至今已經11年之久，粉絲更輪番激動喊「時代姐妹花，永遠不分家」。

▲▼《小時代》11年4女星郭采潔、楊冪、郭碧婷、謝依霖合體了。（圖／翻攝自微博）

▲▼《小時代》11年4女星郭采潔、楊冪、郭碧婷、謝依霖合體了。（圖／翻攝自微博）

▲郭敬明執導電影代表作《小時代》，讓4女星郭采潔、楊冪、郭碧婷與謝依霖（Hold住姐）人氣飆漲。（圖／翻攝自微博）

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭敬明從作家轉戰娛樂圈，首次執導電影《小時代》系列，便是改編自己的小說，且讓他名利雙收，成功讓郭采潔、郭碧婷、Hold住姐、柯震東和鳳小岳在大陸打開知名度。Hold住姐曾透露，「時代姐妹花」至今仍透過名為「老妹團」的群組保持聯繫，雖然平時少聯絡，但在遇到困難時會互相支持。她更提到楊冪是團隊中最心軟的人，自己復出的消息曝光，對方看到後立即關心並幫她牽線參加陸綜《密室大逃脫5》。

▲▼《小時代》11年4女星郭采潔、楊冪、郭碧婷、謝依霖合體了。（圖／翻攝自微博）

▲《小時代》11年，片中四姐妹郭采潔、楊冪、郭碧婷、謝依霖合體視訊郭敬明。（圖／翻攝自微博）

除此之外，郭敬明的微博封面圖一直是他與「時代姐妹花」的合照，顯示出對這段友誼的重視。他收到4人合體問候後，深夜興奮發文，郭采潔也幽默回應：「一個沒落下，你繼續大夜，我們睡啦。」網友紛紛留言「時代姐妹花，永遠不分家」、「我們說好不分離，要一直一直在一起」。

▲▼《小時代》11年4女星郭采潔、楊冪、郭碧婷、謝依霖合體了。（圖／翻攝自微博）

▲郭敬明微博封面圖是時代姐妹花。（圖／翻攝自微博）

▲▼《小時代》11年4女星郭采潔、楊冪、郭碧婷、謝依霖合體了。（圖／翻攝自微博）

▲郭采潔留言回應郭敬明。（圖／翻攝自微博）

而郭采潔、郭碧婷、謝依霖的微博IP位置都在台灣，楊冪IP位置顯示在北京，4位女星是在何處同框，也引發外界好奇。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

人氣漫畫家織織「突PO超音波照」宣布懷孕！分手賴賴2年：迎接新篇章

人氣漫畫家織織「突PO超音波照」宣布懷孕！分手賴賴2年：迎接新篇章

林襄經紀人PO長文「忍過業內很多可怕的事」　揭她遭前輩霸凌內幕

林襄經紀人PO長文「忍過業內很多可怕的事」　揭她遭前輩霸凌內幕

林襄遭影射耍大牌「搶高鐵座位」 ！　當事人Vicky發聲：重要是禮貌問題

林襄遭影射耍大牌「搶高鐵座位」 ！　當事人Vicky發聲：重要是禮貌問題

股王尾牙「不抽獎」大紅包金額曝！蔡尚樺主持完驚呆：董事長超阿莎力

股王尾牙「不抽獎」大紅包金額曝！蔡尚樺主持完驚呆：董事長超阿莎力

關韶文半年狠甩15公斤！　抽血一驗竟發現罹病

關韶文半年狠甩15公斤！　抽血一驗竟發現罹病

孫安佐入伍倒數兩天！公開剃髮「光頭照曝光」　提出不揍長官條件

孫安佐入伍倒數兩天！公開剃髮「光頭照曝光」　提出不揍長官條件

唐綺陽運勢／水逆掰了！處女「桃花朵朵開」獅子可能爆紅或爆黑

唐綺陽運勢／水逆掰了！處女「桃花朵朵開」獅子可能爆紅或爆黑

《夜市王》梅花糕參賽挨批「不是台灣食物」！店家遭批態度差親回應

《夜市王》梅花糕參賽挨批「不是台灣食物」！店家遭批態度差親回應

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！　IG被洗版：到我這發什麼瘋

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！　IG被洗版：到我這發什麼瘋

反骨酷炫「宣布暫離台灣」！　機場狂鬧烏龍：這樣算巨嬰嗎？

反骨酷炫「宣布暫離台灣」！　機場狂鬧烏龍：這樣算巨嬰嗎？

林襄捲搶位風波挨酸89妹！　她吐槽粉絲素質：跟偶像看齊好嗎？

林襄捲搶位風波挨酸89妹！　她吐槽粉絲素質：跟偶像看齊好嗎？

YTR卡特出國暈倒掛急診！　「嘔吐狂發抖」虛弱近照流出

YTR卡特出國暈倒掛急診！　「嘔吐狂發抖」虛弱近照流出

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

人氣漫畫家織織「突PO超音波照」宣布懷孕！分手賴賴2年：迎接新篇章

林襄經紀人PO長文「忍過業內很多可怕的事」　揭她遭前輩霸凌內幕

林襄遭影射耍大牌「搶高鐵座位」 ！　當事人Vicky發聲：重要是禮貌問題

股王尾牙「不抽獎」大紅包金額曝！蔡尚樺主持完驚呆：董事長超阿莎力

關韶文半年狠甩15公斤！　抽血一驗竟發現罹病

孫安佐入伍倒數兩天！公開剃髮「光頭照曝光」　提出不揍長官條件

唐綺陽運勢／水逆掰了！處女「桃花朵朵開」獅子可能爆紅或爆黑

《夜市王》梅花糕參賽挨批「不是台灣食物」！店家遭批態度差親回應

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！　IG被洗版：到我這發什麼瘋

反骨酷炫「宣布暫離台灣」！　機場狂鬧烏龍：這樣算巨嬰嗎？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

小時代, 郭采潔, 楊冪, 郭碧婷, 謝依霖

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 慶生餐會變全武行　傑米福克斯認「很幸福沒有壓力」
  2. 黃牛哭了！米津玄師小巨蛋票價公開　「2萬張票實名制」最便宜800
  3. 納豆二度求婚依依「阿Ken見證哭了」！　她爆爸反對交往塞錢求分手
  4. 「韓版綾瀨遙」人氣女星零緋聞！突證實「早就結婚了」保護圈外老公
  5. 謝和弦唱尾牙被傳「高層不讓上台」！親上火線回應了 妻翻白眼：超瞎
  6. 誤吞魚刺「胃被刺穿、扎進肝臟」！　主持人緊急送醫手術「消失5天」
  7. 遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！　IG被洗版：到我這發什麼瘋
  8. 「格鬥界許光漢」要來台灣！1／17見面會　嘴甜錄影片催票：等你們
  9. 2025全台跨年活動一次看！「完整卡司、轉播資訊」　5組大咖韓星都來了
  10. 跟王偉忠是高中同學！　侯友宜現身「上台幫新人證婚」支持好友

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366