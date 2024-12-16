《小時代》11年楊冪、郭采潔4女星合體！勾網回憶殺：永遠不分家

記者陳芊秀／綜合報導

導演郭敬明16日零時一過發文，透露在橫店寒冷結冰的夜晚，收到《小時代》4位女星包括郭采潔、楊冪、郭碧婷與謝依霖（Hold住姐）的視訊電話，讓他倍感溫暖。貼文也勾起了觀眾對電影《小時代》的回憶，電影自2013年上映，至今已經11年之久，粉絲更輪番激動喊「時代姐妹花，永遠不分家」。

▲郭敬明執導電影代表作《小時代》，讓4女星郭采潔、楊冪、郭碧婷與謝依霖（Hold住姐）人氣飆漲。（圖／翻攝自微博）

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郭敬明從作家轉戰娛樂圈，首次執導電影《小時代》系列，便是改編自己的小說，且讓他名利雙收，成功讓郭采潔、郭碧婷、Hold住姐、柯震東和鳳小岳在大陸打開知名度。Hold住姐曾透露，「時代姐妹花」至今仍透過名為「老妹團」的群組保持聯繫，雖然平時少聯絡，但在遇到困難時會互相支持。她更提到楊冪是團隊中最心軟的人，自己復出的消息曝光，對方看到後立即關心並幫她牽線參加陸綜《密室大逃脫5》。

▲《小時代》11年，片中四姐妹郭采潔、楊冪、郭碧婷、謝依霖合體視訊郭敬明。（圖／翻攝自微博）

除此之外，郭敬明的微博封面圖一直是他與「時代姐妹花」的合照，顯示出對這段友誼的重視。他收到4人合體問候後，深夜興奮發文，郭采潔也幽默回應：「一個沒落下，你繼續大夜，我們睡啦。」網友紛紛留言「時代姐妹花，永遠不分家」、「我們說好不分離，要一直一直在一起」。

▲郭敬明微博封面圖是時代姐妹花。（圖／翻攝自微博）



▲郭采潔留言回應郭敬明。（圖／翻攝自微博）

而郭采潔、郭碧婷、謝依霖的微博IP位置都在台灣，楊冪IP位置顯示在北京，4位女星是在何處同框，也引發外界好奇。