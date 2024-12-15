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林襄捲搶位風波挨酸89妹！　她吐槽粉絲素質：跟偶像看齊好嗎？

記者王靖淳／綜合報導

啦啦隊女孩林襄最近疑似遭到女星黃小柔、Vicky在節目上影射私下沒禮貌，甚至還被爆料搭高鐵佔位，其經紀人今（15）日發出聲明反擊，表示這些言論都是企圖帶風向的惡意指控。為此，網紅陳沂在臉書發文評論此事，同時也吐槽對方的行為就像89妹，「什麼偶像什麼粉絲！沒辦法花兩百萬買腦袋，至少你們還來得及花兩百萬買臉蛋，跟偶像看齊好嗎？」

▲林襄。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

▲林襄。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

陳沂在文中坦言，自己本來就認為林襄是個沒讀書又沒有教養的89妹，指出對方先前的行為就反映教育程度不足，並舉例她不久在周杰倫演唱會上站在椅子上的行為，認為這是因教育程度過低才會做出的沒水準事。然而，陳沂指出林襄在某些方面挺真實的，不像某些藝人會刻意裝模作樣。不過，她也批評林襄應該多讀書，同時也直言：「可以花兩百萬買一張臉，卻沒辦法買一個腦。」

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▲▼陳沂發文吐槽林襄。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

▲▼陳沂發文吐槽林襄。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

▲▼陳沂發文吐槽林襄。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

此外，陳沂對林襄粉絲的表現也不留情面，直言「什麼偶像，什麼粉絲！」她強調粉絲應提升素質，認為若無法提升心智，不妨花兩百萬買臉蛋，以此向偶像看齊。事實上，整起風波源自女星黃小柔、Vicky最近上節目爆料，之前搭高鐵出外景時，遇到某流量女星沒禮貌又佔位，同時也透露，該女星約20多歲、有經營YouTube，是目前非常受歡迎的偶像。影片曝光後，立即掀起討論，更有網友翻出節目《綜藝玩很大》的片段，留言猜測黃小柔與Vicky爆料的對象可能是啦啦隊女神林襄及林穎樂。

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關鍵字

林襄, 啦啦隊, 陳沂, 黃小柔, Vicky, 林穎樂, 小姐不熙娣

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