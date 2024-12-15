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《麻辣鮮師》女星大腸癌開刀！　「8天不能進食」尪心疼發聲

記者王靖淳／綜合報導

女星林利霏憑著偶像劇《麻辣鮮師》打開知名度，她和藝人張翰結婚8年，平時會透過社群記錄生活的她，日前發文透露自己遭診斷出罹患大腸癌，目前已經開完刀，最近也在社群向外界報備術後近況，透露已經8天不能進食，老公張翰更心疼發聲，表示對方「一開始痛到受不了狂按嗎啡。」貼文曝光後，引發討論。

▲▼林利霏（圖／翻攝自Facebook／林利霏Gina Lim ）

▲林利霏與老公張翰會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／林利霏Gina Lim）

張翰今（15）日透過IG發文分享，林利霏前幾天剛動完手術後的恢復情況。他表示，老婆在目前術第5天的時間已經有明顯的進步，透露對方從「一開始痛到受不了，狂按嗎啡」的狀態，到現在竟然已能走路，甚至還能夠以差不多的速度跟他一起逛台大。

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▲▼林利霏（圖／翻攝自Facebook／林利霏Gina Lim ）

▲林利霏分享術後近況。（圖／翻攝自Facebook／林利霏Gina Lim）

張翰坦言，手術初期，老婆承受了不小的疼痛，情況一度需要靠嗎啡止痛，但短短5天，她的恢復速度卻超出預期，讓他不禁稱讚：「太太恢復得很好。」並在文末對外界表達深深的感謝：「謝謝大家的祝福。」此外，林利霏也透過限動發文，透露自己已經有8天無法進食，如今終於可以吃上一碗白粥，讓她相當感動，直言：「淚流滿面！」

▲▼林利霏。（圖／翻攝自Instagram／changhan22）

▲張翰分享林利霏術後近照。（圖／翻攝自Instagram／changhan22）

事實上，林利霏在本月3日發文透露，今年10月她在台東醫院做身體檢查時，發現大腸有一顆2公分的息肉，經切除後化驗結果顯示為惡性，確診為大腸癌第一期，需要開刀處理。為此她坦言，這段時間幾乎每週都要到台北檢查，並在過程中發現胸部有鈣化點，所幸經檢查後確認是良性，只需每半年定期追蹤即可。最後，林利霏向宇宙許願，希望手術順利，同時也不忘叮嚀大家，健康檢查的重要不可忽視，也期盼自己及所有愛的人都能平安健康。

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張翰, 林利霏, 麻辣鮮師

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