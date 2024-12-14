楊祐寧把楊謹華派對過成自己生日　跳bboy「大露腹肌」壽星說話了

記者黃庠棻／台北報導

女星楊謹華12日迎接47歲生日，與一群好友開趴慶生。她派對上穿性感禮服，與謝盈萱大跳〈音浪〉舞，嗨翻全場。只不過，好友楊祐寧卻不讓壽星專美於前，直接在舞池上跳起breaking，再一次把別人的生日過成自己的生日。

▲楊祐寧參加楊謹華生日派對。（圖／翻攝自微Instagram／yoyang）

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楊祐寧與楊謹華合作過〈華燈初上〉、〈今夜一起為愛鼓掌〉，兩人不只是同公司的工作夥伴，私底下也是認識多年的好友。在楊謹華的生日派對上，楊祐寧穿著輕鬆的休閒服裝帶著老婆阿梅一起出席。

▲楊祐寧參加楊謹華生日派對。（圖／翻攝自微Instagram／yoyang）

而楊祐寧不僅帶著老婆獻上祝賀，還在楊謹華派對的舞池上大跳霹靂舞，在社群網站上分享自己帥氣熱舞的畫面，寫下「不知道為什麼長久的腰痠，今早居然好了」，還強調「楊謹華的生日是最荒唐的生日派對」。

▲楊祐寧參加楊謹華生日派對。（圖／翻攝自微Instagram／yoyang）

此外，楊祐寧還在楊謹華的生日趴後，曬出一系列當晚的照片，脫下外套熱舞的他，意外露出結實的六塊腹肌，引起網友的目光，他也搞笑表示「為什麼蛋糕不是我的名字」，壽星楊謹華則回應「蛋糕沒你的名字重要嗎？你依然是12/12的壽星，生日快樂喔～～～」妻子阿梅也調侃道「這位哥每次都要搶鏡頭」。

▲楊祐寧參加楊謹華生日派對。（圖／翻攝自微Instagram／yoyang）