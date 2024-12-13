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千呼萬喚！《悲慘世界》音樂會明年首度來台　「北、高連唱52場」這一天搶票

記者蕭采薇／台北報導

千呼萬喚！百老匯音樂劇《悲慘世界》40周年紀念音樂會世界巡演正式啟動，2025年6月首度來台。由百老匯音樂劇金牌製作人卡麥隆麥金塔許（Cameron Mackintosh）領軍，製作人強調，這是當前全球唯一上演的版本。巡演將在台灣展開共52場，分別於台北國家戲劇院和高雄衛武營演出，並於12月18日開賣。

▲《悲慘世界》。（圖／寬宏藝術提供）

▲《悲慘世界》40周年紀念音樂會，世界巡演正式啟動。（圖／寬宏藝術提供）

此次《悲慘世界》世界巡演為現今倫敦西區演出版本，並進階升級製作，融入嶄新元素，結合現場音樂劇、音樂電影、各種演唱會形式，為紀念該劇英文首演40週年。巡演已於倫敦揭開序幕，將陸續前往超過15個地區，包括英國、盧森堡、義大利、丹麥、挪威、瑞士、瑞典、荷蘭、阿拉伯聯合大公國、澳洲，以及中國、日本和台灣，史詩級經典將再度震撼全球。

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▲《悲慘世界》。（圖／寬宏藝術提供）

▲《悲慘世界》音樂會為倫敦西區演出版本，並進階升級製作，融入嶄新元素，結合現場音樂劇、音樂電影等演唱會形式。（圖／寬宏藝術提供）

主辦單位寬宏藝術宣布2025年夏日，音樂劇《悲慘世界》40周年紀念版音樂會世界巡演將首度襲捲台灣舞台。巡演將於6月12日至7月6日率先登場台北國家戲劇院，7月10日至7月27日移軍高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院。門票將於12月18日正式開賣，台北場次購票請洽OPENTIX，高雄場次購票請洽寬宏售票。

▲《悲慘世界》。（圖／寬宏藝術提供）

▲《悲慘世界》音樂劇是當前全球唯一上演的版本。（圖／寬宏藝術提供）

 

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