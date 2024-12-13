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一粒關上濾鏡洩真實膚況遭酸「差很大」　掀網論戰：本人比照片好看

記者顧齊祐／綜合報導

台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」成員一粒（趙宜莉）加入啦啦隊1年多的時間，因長相神似黑嘉嘉以及大跳葉保弟應援舞而爆紅。而近日就有網友提出質疑，認為一粒沒濾鏡的畫面差很多，此文一出，立刻掀起了兩派論戰。

▲一粒因長相神似黑嘉嘉以及大跳葉保弟應援舞而爆紅。（圖／翻攝自Insagram／ilixoxov）

▲一粒因長相神似黑嘉嘉以及大跳葉保弟應援舞而爆紅。（圖／翻攝自Insagram／ilixoxov）

近日有網友於Dcard上以「一粒到底長怎樣」為主題發文寫道「最近一直看到一粒的影片、新聞，不禁在想哪個才是她真正的樣子」，同時也曬出了無濾鏡與有濾鏡的照片對比，繼續表示「但有些照片影片又跟最下面的圖一樣，仙氣滿滿真的很可愛，到底為何都是她，看起來卻差那麼多⋯⋯」。

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▲有網友於Dcard上以「一粒到底長怎樣」為題發文。（圖／翻攝自Dcard）

▲有網友於Dcard上以「一粒到底長怎樣」為題發文。（圖／翻攝自Dcard）

文章曝光後馬上引發網友熱議，並分成兩派論戰，部分網友認為「有濾鏡vs無濾鏡」、「但她是真的不上相」、「看過本人，皮膚不太好...皮膚不好其實就漂亮不起來」，但同時也有一票網友表示「看過本人，客觀說絕對是漂亮的」、「我覺得她本人比照片好看，非常非常非常多」、「有去看過比賽，也有看到她，真的很精緻很美」、「我看過她本人，就是一個正常可愛女生，小小隻的」。

▲網友在留言區曬出一粒現場原圖。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友在留言區曬出一粒現場原圖。（圖／翻攝自Dcard）

而其實一粒先前就因膚況不佳，皮膚上有許多小顆粒，而引發眾多網友討論，對此她也曾出面回應「皮膚對熱非常敏感，曬太多太陽就會過敏起疹子，所以應援時可能會出現脖子和臉部過敏的情況」，並且她也正在接受皮膚科治療，努力調養身體。

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