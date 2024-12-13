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一隻阿圓認愛2天後「羞揭實際年紀差」！震驚萬人 穩交陳百祥：還沒啦

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber一隻阿圓以旅遊、美食等主題影片走紅，感情生活也備受粉絲關注。沒想到，她最近意外被周刊拍到與《木曜4超玩》前製作人陳百祥疑似同居的畫面，事後雖低調承認戀情，但她13日特地澄清報導有一處寫錯了。

▲▼一隻阿圓。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

▲一隻阿圓澄清還沒滿32歲。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

一隻阿圓解釋她其實是1992年出生的，目前仍然未滿32歲，因此她和陳百祥是差了9歲，「最近被寫我34歲…還沒啦～。」貼文立刻吸引破萬人按讚，不少粉絲都很驚訝她的真實年紀，「好年輕」、「就算是32看起來也像23啊！」

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▲▼一隻阿圓陳百祥。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao、baisiang.c）

▲一隻阿圓和陳百祥其實差9歲。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao、baisiang.c）

附上的照片中，可以看到一隻阿圓穿著桃紅色平口背心，中間挖空4個洞的剪裁，若隱若現出渾圓半球，短版中空的設計則襯托出纖細腰身，下半身搭配牛仔褲，率性又不失性感。

▲▼一隻阿圓。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

▲▼一隻阿圓發文附辣照。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

▲▼一隻阿圓。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

面對感情被曝光，一隻阿圓12日低調表示，「持續拍攝創作娛樂大家才是我真正想給喜歡的觀眾的東西。」看到有網友留言說，確實有被戀愛消息娛樂到時，她則高EQ附上自己的影片回應，「這個也很值得娛樂你。」

▲▼一隻阿圓。（圖／翻攝自Facebook／一隻阿圓）

▲一隻阿圓高EQ回應網友。（圖／翻攝自Facebook／一隻阿圓）

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